Le Radici/ Video, con “Mi basterebbe il tuo nome” alla conquista di Castrocaro

‘Mi basterebbe il tuo nome’ è il singolo che Le Radici porteranno al Festival di Castrocaro. La canzone nasce in marzo, appena prima del lockdown nazionale, quindi, nel momento in cui tutto era pronto per il lancio di questa ballata indie pop, la chiusura e l’isolamento protettivo ha innescato nei due ragazzi quel sentimento di solidarietà che ha elevato l’umore e lo spirito di condivisione di molti musicisti. Occasione ideale e naturale, così ci confermano nell’intervista ai microfoni di Sonia Sodano, per donare tutto il ricavato delle vendite, soprattutto in streaming, in beneficenza, a loro dire poco, avrebbero voluto fare anche di più, ma decisione nata nel cuore e cresciuta nella loro volontà di essere prima di tutto persone, poi artisti, un dualismo che non si esclude a vicenda. L’ospedale Cotugno ha quindi usufruito di questo amorevole gesto ed oggi i ragazzi sono pronti, con lo stesso brano, a salire sul palco di Castrocaro e giocarsi le proprie carte con passione e un pizzico di emozione, consapevoli che da quel palco sono scesi artisti che hanno evoluto la musica pop italiana.

Le Radici, chi sono Marco e Mario?

Otto promesse della musica italiana sono pronte a giocarsi il tutto per tutto e tra essi un duo di Napoli, Le Radici, scalpita per portare sul palcoscenico del Festival di Castrocaro la canzone, ‘Mi basterebbe il tuo nome’. Partenopei del quartiere Ponticelli, Marco Costanzo e Mario Cianniello sono prontissimi a ricevere il calore, di conseguenza i voti, della propria città, Napoli e le loro aspettative, lo hanno recentemente confessato in un’intervista, sono altissime nei confronti della giuria votante. Marco Costanzo è la prima voce del duo ed è anche tastierista mentre Mario Cianniello è la voce di rincalzo, chitarra e tastiera. Presenteranno il oro pop con sfumature indie, un indie all’italiana, quindi orecchiabile, fruibile dalla maggior parte del pubblico ed arrivano a Castrocaro carichi non solo di aspettative, ma del consenso ricevuto sui social network in seguito ad una campagna di raccolta fondi di beneficenza durante il lungo periodo di lockdown in seguito alla pandemia dovuta al famigerato, insopportabile, virus Covid-19.

