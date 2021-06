Le ragazze/ Anticipazioni 17 giugno: da Teresa Vergalli a Stefania Casini

Le ragazze, anticipazioni puntata 17 giugno

Giovedì 17 giugno in prima serata, alle 21.20, su Rai3 torna l’appuntamento con “Le Ragazze”. Tre nuove puntate in cui saranno raccontate le storie di donne appartenenti a generazioni diverse e il cui percorso s’intreccia con quello dell’Italia. Tante le storie che saranno raccontate nel corso della prima puntata. Si partirà con Teresa Vergalli che racconterà la sua storia da ragazza degli anni ’40 che ha conosciuto la Guerra e che ha lottato per i diritti femminili partecipando alle organizzazioni femminili e impegnandosi in politica nella lotta del PCI. Dal 1975, poi, la scelta di dedicarsi solo all’insegnamento. Spazio, poi, alla storia di Stefania Cansini e Maria Pia Marroni: la prima, dopo aver recitato nei film di Pietro Germi, Bernardo Bertolucci, Peter Greenaway e Dario Argento si è dedicata ai reportage da giornalista, alla regia e alla produzione di documentari; la seconda, invece, è una ginecologa che, nel 1973, pur essendo ancora una studentessa, durante l’epidemia di colera a Napoli, fu impegnata nella somministrazione dei vaccini.

Le ragazze: le altre protagoniste della prima puntata

Durante la prima puntata della nuova edizione de Le Ragazze, sarà raccontata anche la storia di Milena Bertolini, calciatrice, allenatrice e dal 2017 commissario tecnico della nazionale femminile italiana. Durante i Mondiali del 2019 è riuscita a portare la squadra fino ai quarti di finale. La puntata, poi, continuerà con Elisabetta Lachina che, la sera del 27 giugno 1980 vide la propria vita stravolta. I suoi genitori Giuseppe Lachina e Giulia Reina, persero la vita nella strage di Ustica insieme agli altri 79 passeggeri del DC-9 Itavia. In tutti questi anni, Elisabetta non ha mai smesso di mantenere vivo il ricordo dei genitori. Infine, l’ultima protagonista del primo appuntamento de Le Ragazze sarà Diletta Bellotti, un’attivista che nel 2019 ha lanciato l’iniziativa #pomodorirossosangue contro lo sfruttamento dei braccianti agricoli del meridione.

