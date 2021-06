Le Ragazze/ Anticipazioni 24 giugno: Anna Fendi e Rosy Bindi tra le protagoniste

Le Ragazze, anticipazioni puntata 24 giugno

La nuova puntata de Le Ragazze va in onda oggi, giovedì 24 giugno, in prima serata su Raitre. L’appuntamento di questa sera comincerà con Maria Pollacci, una donna nata nel 1924 e che ha dedicato la propria vita al suo lavoro. Maria non si è mai sposata e non ha avuto figli. Tuttavia, nel corso della sua carriera, ha aiutato a venire al mondo 7668 bambini, il primo nel 1945, l’ultimo nel 2020, sostenendo le mamme con professionalità e amore. La puntata continuerà, poi, con due ragazze degli anni ’50: la stilista e imprenditrice Anna Fendi e la pianista e compositrice Teresa Procaccini. Anna Fendi è la secondogenita delle cinque sorelle della moda italiana e racconterà come, la storia di una famiglia, si è intrecciata nel corso degli anni con quella dell’Italia e della moda che ha fatto scuola in tutto il mondo. La storia della casa di moda Fende parte dalla piccola bottega dei genitori nel centro di Roma per arrivare al sodalizio con Karl Lagerfeld e al successo mondiale. Teresa Procaccini, invece, nata a Cerignola, una piccola località pugliese in provincia di Foggia, è una direttrice d’orchestra che è riuscita ad affermarsi in un mondo prevalentamente maschile.

Emanuele Filiberto: "Mio padre vero erede dei Savoia"/ "Le lettere di mio nonno..."

Le Ragazze: tutte le storie della puntata del 24 giugno

La puntata de Le Ragazze, in onda questa sera, continuerà con le storie di due Ragazze degli anni ‘70: Rosy Bindi e Maura Tirillò. Rosy Bindi, impegnata in politica. Segnata dall’attentato nel 1980 a Vittorio Bachelet, Rosy Bindi, nel corso della sua carriera, ha ricoperto vari incarichi per il centrosinistra in 24 anni di storia parlamentare fino al 2018 ovvero ministra, deputata, vicepresidente della Camera, presidente del PD, presidente della Commissione Antimafia. Maura Tirillò, invece, è stata una delle prime tassiste di Roma quando, nella capitale, a guidare i taxi, c’erano solo cinque donne. Giovane ribelle ha combattuto per i diritti delle lavoratrici. La puntata, infine, sarà chiusa con la storia della giovanissima Giada Arena, una bambina prodigio che ha recitato in Don Matteo per ben dieci anni. Giada racconterà così quanto sia difficile conciliare la carriera con la vita privata quando si è così giovani.

LEGGI ANCHE:

Doc Nelle tue mani/ Anticipazioni episodi oggi 24 giugno: Andrea Fanti lotta tra la vita e la morte (Replica)Roberto Vecchioni/ "Fedez? Se qualcosa deve passare alla storia sarà Guccini non lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA