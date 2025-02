Le Ragazze torna in onda su Rai3: le anticipazioni del programma di Francesca Fialdini

Nuovo appuntamento con Le Ragazze, il format condotto da Francesca Fialdini farà nuovamente capolinea sul piccolo schermo oggi martedì 25 febbraio 2025 su Rai3, e non mancheranno tre racconti eccezionali nel programma. Il primo dei racconti sarà quello di Antonietta Chetta, che con la sua famiglia si è trasferita in Liguria, per scappare alla malaria che tempo prima aveva colpito suo padre, intanto anche il fratello venne inviato sul fronte durante la Seconda guerra mondiale, dal quale non fece però mai ritorno.

Le Ragazze darà poi spazio anche al racconto di Cinzia Leone, nota attrice che abbiamo visto recitare in svariati film e spettacoli, nel 1991 venne colpita da un grave aneurisma che la portò a un percorso di riabilitazione importante, la sua forza la riportò in breve tempo sulle scene, mettendo in luce la sua grande forza di volontà e voglia di non arrendersi alle carte sporche giocate dalla vita. Tra le storie di questa sera a Le ragazze troveremo anche quella di Renata Morselli, che a causa della prematura perdita dei genitori si è ritrovata a fare i conti con una vita fatta di responsabilità.

Anticipazioni Le ragazze, puntata di questa sera: il racconto di Wilma Goich

Proseguirà la puntata di Le ragazze con Francesca Fialdini su Rai3, la serata prevederà altri racconti accattivanti ed emozionanti sul terzo canale. Dopo le storie di Cinzia Leone e Renata Morselli assisteremo a un’altra storia importante, quella di Sandra Rizzi, nata in quel di Udine e che fin da piccola ha sviluppato un’importante passione per il volo, Sandra è diventata una delle pioniere del paracadutismo femminile.

Spazio poi alla storia di Wilma Goich, famosa cantante ed ex moglie del collega Edoardo Vianello, con il quale ha condiviso un’importante fetta della sua vita, nel 2020 la cantante ha perso prematuramente la figlia Susanna Vianello, che ha lasciato ferite profondissime nel cuore dell’artista nativa de Il Cairo.

