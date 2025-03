Le Ragazze: anticipazioni e ospiti puntata 11 marzo 2025

Oggi, martedì 11 marzo 2025, in prima serata su Raitre, Francesca Fialdini conduce una nuova puntata de Le ragazze, il programma che racconta la storie di donne che hanno avuto vent’anni negli anni ‘40, ‘50, ‘60, ‘70, ‘80 o ’90. attraverso la storia delle donne che scelgono di raccontarsi ai microfoni de Le ragazze, Francesca Fialdini racconta anche i cambiamenti della società italiana che si è evoluta in diversi aspetti. La puntata di questa sera si aprirà con la storia della decana Cristina Marella, penultima di dodici figli che, all’età di otto anni, è costretta ad andare a lavorare come domestica lontana dalla famiglia.

Cristina si invaghisce di Vincenzo, un ragazzo di un podere vicino, ma sopraggiunge la guerra a separarli. Dopo tre anni, Vincenzo torna a casa e si fidanzano ufficialmente. Purtroppo, viene catturato dai tedeschi deportato nel campo di concentramento di Dortmund. Dopo la liberazione, torna a casa malato e la famiglia si oppone al matrimonio ma lei decide di sposarlo ugualmente e, insieme, hanno tre figli. Resta vedova a 58 anni ed oggi, a 101 anni, è una nonna felice.

Le Ragazze: le altre storie della puntata dell’11 marzo 2025

La nuova puntata de Le ragazze proseguirà con Paola Pieri e Rosaria Nuzzo. Paola nasce a Roma nel 1962 e, nel 1974, si trasferisce con la famiglia in Australia. Torna in Italia negli anni ’80. Si innamorata di Paolo, un ragazzo che frequenta il mondo dei tatuatori, in particolare il laboratorio di Gippi Rondinella e successivamente di Giovanni che diventerà suo marito. La sua storia si intreccia con quella di Rosaria Nuzzo, figlia di un carabiniere e di una casalinga che decide di iscriversi all’istituto nautico di Napoli diventando, poi, ufficiale, sulle navi mercantili fino a vivere l’incubo sulla Achille Lauro nel 1985.

Le ultime storie della serata sono quella di Elena Cotta che partecipa per caso ai provini di una scuola di recitazione e viene presa conoscendo Carlo Alighiero con cui forma una famiglia e inizia la carriera nel mondo dello spettacolo e di Nazzarena Graziani che, pur non avendo potuto concludere gli studi, non ha mai smesso di leggere e informarsi.

Come seguire in diretta streaming Le Ragazze

La nuova puntata de Le Ragazze può essere seguita in diretta televisiva su Raitre in prima serata e in diretta streaming su Raiplay dove si possono rivedere le precedenti storie, ma anche le singole storie delle donne che si sono raccontate ai microfoni di Francesca Fialdini.