Le ragazze di Wall Street, Canale 5/ Il film con Jennifer Lopez tratto da una storia vera

Qual’è il super cast del film Le ragazze di Wall Street

Le ragazze di Wall Street business is business è una pellicola americana del 2019, un perfetto mix tra commedia, thriller e drammatico, che andrà in onda su Canale 5 oggi, 17 maggio, dalle 21,20. Il film è basato su un fatto realmente accaduto e tratto dall’articolo del The New York Magazine del 2015: The Hustlers at Scores. La regia e la sceneggiatura sono di Lorene Scafaria, gli interpreti principali sono: Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lizzo, Cardi B e Lili Reinhart. La bellissima colonna sonora comprende molti brani cult che spaziano dal R&B alla dance all’Indie pop e comprende brani di Britney Spears e Janet Jackson.

Le ragazze di Wall Street business is business, la trama

La storia de Le ragazze di Wall Street business is business, ambientata a New York, racconta di un gruppo di spogliarelliste con a capo una splendida madre single di nome Ramona, le quali decidono di collaborare per attuare una ingegnosa truffa ai danni di alcuni clienti molto facoltosi, soprattutto agenti e broker di Wall Street. Tra le ragazze si distingue, Destiny, una ragazza che vive con la nonna e si occupa di assisterla. Il suo lavora di spogliarellista le permette di arrivare a fine mese senza affanni, anche se i gestori del locale la sfruttano in quanto pretendono una percentuale sui suoi guadagni. Quando incontra Ramona, la sua vita prende un’altra piega, infatti la donna è molto esperta e audace e riesce grazie al suo carattere, a tenere a bada tutti i clienti. Affascinante e scaltra, Ramona attira tutti a se perché è una bravissima pole dancer. La donna, possiede un gran cuore e pertanto, dispiaciuta della situazione di Destiny, decide con la sua collega e amica di insegnarle tutti i trucchi del mestiere, oltre all’arte della seduzione.

Ramona riesce anche nell’intento di far comprendere alla ragazza come riconoscere i vari tipi di clienti e sfruttare le loro fragilità grazie al carisma. Purtroppo nel 2008, avviene il crollo della borsa di New York e le loro sicurezze cominciano a vacillare. Serve escogitare un piano e così Ramona decide di insegnare alle sue colleghe e amiche come fare a reagire di fronte ad una tale avversità, perché in un sistema del genere, vince solo chi riesce a truffare meglio, altrimenti vieni schiacciato. Il piano consiste nel derubare i loro clienti più ricchi, cioè gli uomini di Wall Street, rei di aver derubato i cittadini più onesti. Tra sesso, droga e alcool le ragazze riescono a raggirare tutti i loro uomini, mettendo in atto un affare pericoloso che purtroppo ben presto viene smascherato.

