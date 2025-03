Le Ragazze: anticipazioni e ospiti puntata 4 marzo 2025

Martedì 4 marzo alle 21.20, in prima serata su Rai 3. Francesca Fialdini conduce Le ragazze, il programma che racconta la storie di donne che si intreccia con quella dell’Italia, diventate famose o che sono rimaste sconosciute, che hanno avuto vent’anni negli anni ‘40, ‘50, ‘60, ‘70, ‘80 o ’90. Ad aprire la prima puntata sarà la decana Luisa Maragliano. Nata nel 1931, è stata una primadonna del teatro lirico italiano. L’amore per la musica ha scandito la sua vita sin dall’infanzia quando, accompagnata dalla chitarra del padre, comincia ad intonare alcune canzoni popolari scoprendo, così, di avere un vero talento.

Il 1955 è l’anno che stravolte totalmente la sua vita perché si presenta, senza una vera preparazione alle spalle, a un’audizione aperta dal direttore d’orchestra Tristano Illersberg per l’allestimento del “Parsifal” di Wagner al Teatro Carlo Felice di Genova. Ottiene la parte e, per lei, è l’inizio di una carriera straordinaria fatta di tanto studio e con il suo maestro nasce anche l’amore e per amore del marito, quando lui si ammala, si ritira dalle scene.

Le ragazze: le altre protagoniste della puntata del 4 marzo 2025

Un’altra protagonista della prima puntata del programma “Le ragazze” è Piera Detassis, nata a Trento il 9 dicembre 1953. La madre, quasi analfabeta, è una casalinga, mentre il padre, è imbianchino con una spiccata vena artistica. Il cinema influenza fortemente la sua vita alimentando il sogno di studiare cinema e trasferirsi a Parigi, un sogno che riuscirà a realizzare grazie a una borsa di studio. a Parigi, Piera lavora come baby-sitter e conosce la direttrice di “Unifrance” che la introduce nel mondo del cinema francese. Rientrata in Italia, inizia a collaborare con varie testate giornalistiche, specializzandosi nella critica cinematografica. La svolta arriva con la chiamata da CIAK, il celebre mensile di cinema.

Saverina Davoli, nata a Catanzaro nel 1950 in una famiglia molto umile è la terza protagonista della serata. Si trasferisce a La Spezia in cerca di fortuna ma l’ambiente non è molto accogliente con lei. Anche in famiglia deve affrontare i maltrattamenti quando il padre la scopre in compagnia del futuro marito e, affidata ai servizi social, riesce a trovare con forza e determinazione la propria strada. Spazio, poi, a Anna Maria Matarrese e Ida Castiglioni, due ragazze nate negli anni Quaranta le cui storie sono in parte intrecciate.