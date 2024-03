“Le rughe del sonno, ecco come evitarle”/ Prof. Alessandrini: “Non dormire a faccia in giù o di lato”

Si parla delle rughe stamane negli studi di Uno Mattina e ospite vi era il prof Alessandrini, esperto di chirurgia estetica. Daniela Ferolla, la conduttrice, ha chiesto al suo ospite se dormire male può causare delle rughe e lo stesso medico ha precisato: “Dormire male fa venire le zampe di gallina? Si è vero sono le rughe del sonno quando si dorme a faccia in giù o di lato, la mattina ci si alza con questi segni che nei giovani poi se ne vanno, poi nel corso degli anni rimangono, consiglio di dormire supino o appoggiare una mano vicino alla guancia ma anche una federa di seta che fa scivolare la pelle”.

Ma l’espressività può accentuare le rughe? “La mimica è importante, sia la parte superiore del viso ma anche la parte sotto, chi sta sempre triste… bisogna avere un bel sorriso che è come un lifting”. Il rimedio più efficace per togliere le rughe? “Riempirle con dei filler ed è importante riempirle con un filler che poi le rigenera. Nel filler c’è acido ialuronico, sono diversi a seconda del tipo di rughe. L’acido va iniettato con un sottile ago o delle cannuline, si fa un piccolo foro in varie parti del viso e si vanno a riempire le rughe. La qualità del prodotto è una cosa essenziale può dare reazioni secondarie, e anche l’esperienza del medico è fondamentale, quindi bisogna affidarsi a persone che hanno esperienza”.

LE RUGHE E IL FILLER: “BENE ANCHE COME PREVENZIONE”

Dopo il filler potrebbero verificarsi delle piccole reazioni e a riguardo il prof Alessandrini precisa: “Se c’è del gonfiore possiamo fare un po’ di fai da te a casa con degli impacchi, ma se no serve rivolgersi ad un medico, inoltre la prima settimana dopo il filler meglio non prendere il sole e attendere anche a truccarsi, magari almeno 24 ore”.

Ma questi trattamenti estetici possono essere utilizzati anche come prevenzione, quindi per prevenire le rughe? “Il filler può essere utilizzato anche come struttura di sostegno del viso per rallentare la comparsa delle rughe, quindi prevenzione”, ha concluso il prof Alessandrini.

