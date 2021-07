Le sabbie del Kalahari/ Su Rete 4 il film con Harry Andrews (oggi, 9 luglio 2021)

Le sabbie del Kalahari va in onda su Rete 4 a partiredalle 16.20 di oggi, 9 luglio. Si tratta di un film a connotazione drammatica prodotto nel Regno Unito nel lontano 1965. La pellicola diretta dal bravo Cy Endfield vede nel ruolo di attori protagonisti Harry Andrews e Stanley Baker. Sicuramente si tratta di una pellicola curata in ogni minimo particolare come d’altronde tutti i film che di solito la rete rosa di Mediaset trasmette nel pomeriggio. Proprio seguendo questo ragionamento si capisce che il pubblico è quello degli adulti e magari degli anziani che attraverso questi straordinari racconti possono vivere anche delle belle emozioni. Il ritmo compassato, di fatto, potrebbe lasciare un po’ di sasso i più giovani che magari saranno tentati a guardare altro.

Marie is on fire Una vita per gli altri/ Su Canale 5 il film con C.Eixenberger

Le sabbie del Kalahari, la trama del film

Le sabbie del Kalahari prende avvio con un viaggio aereo a bordo di un piccolo aereo da turismo. Il mezzo pilotato da Sturdevan (interpretato da Nigel Davenport) viene a contatto con uno sciame di locuste. L’incidente danneggia il piccolo aeroplano e costringe il pilota a tentare un atterraggio di fortuna all’interno del deserto di Kalahari.

L'allenatore nel pallone/ Streaming del film su Rete 4 con "Lino Banfi in gran forma"

Dopo l’impatto i cinque passeggeri abbandonano il relitto, per fortuna tra di loro nessuno ha riportato gravi danni fisici. Trovatesi soli e senza aiuto il pilota prende in mano la situazione, esso dopo aver prelevato dal relitto tutto ciò che può tornare utile alla sopravvivenza guida i cinque all’interno di una grotta. La sua intenzione è quella di attendere i soccorsi e allo stesso tempo cercare un riparo per i giorni a seguire. Sturdevan sente forte la responsabilità dell’incidente ed è sua ferma intenzione riuscire a portare in salvo tutti e cinque i passeggeri, non è dello stesso avviso uno di essi, che dalla sua ha la sua arma personale.

Fast and Furious/ Streaming del film su Italia 1 tra scontri e corse clandestine

Il passeggero violento si spaventa che le poche provviste racimolate non riusciranno a garantire la salvezza di tutti i passeggeri e complicherà non poco la vita di tutti. L’uomo forte del suo fucile riesce a complicare ancor di più la situazione, riuscendo ad ammaliare l’unica donna del gruppo, e al culmine della sua violenza uccide un compagno di avventura. Alla fine il pilota riuscirà comunque ad avere la meglio complice anche un gruppo di scimmie che attacca e uccide l’unico violento del gruppo. La scena finale è il prologo del salvataggio di tutti i superstiti, che alla fine avranno solamente un ricordo di questa brutta avventura passata



© RIPRODUZIONE RISERVATA