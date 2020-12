Le scarpe magiche di Natale/ Su Rai 2 il film con Candace Cameron Bure

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per il pomeriggio di oggi, martedì 22 dicembre, a partire dalle ore 15:30 la messa in onda del film “Le scarpe magiche di Natale”. Si tratta di una pellicola che è stata girata è prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2018 e distribuita con titolo originale “A Shoes Addict’s Christmas”. Il film si ispira al celebre “Canto di natale” di Charles Dickens. La regia è stata affidata a Michael Robinson, noto per la serie “21 Jump Street”. Tra i principali protagonisti del film troviamo: Candace Cameron Bure, Luke Macfarlane, Jean Smart, Tenika Davis, Vanessa Matsui e Kristian Brunn.

Le scarpe magiche di Natale, la trama del film

Ecco la trama del film “Le scarpe magiche di Natale”. Con l’avvicinarsi del Natale, Noelle (Candace Cameron Bure ) si trova a un bivio nella sua vita: l’amore, il legame con suo padre e la sua carriera da sogno sembrano fuori portata. Alla vigilia di Natale, Noelle rimane fino a tardi al suo lavoro in un grande magazzino e viene accidentalmente chiusa dentro dopo la chiusura. Mentre si trova nel reparto della scarpe, Noelle riceve la visita di una donna eccentrica (Jean Smart) che dice di essere il suo angelo custode. Noelle si ritrova a rivisitare il passato, il presente e il futuro del Natale mentre deve lavorare con il suo nuovo vicino, un bel pompiere amante del Natale, per pianificare l’annuale Christmas Charity Gala. Visitare le feste di ieri e di domani aiuterà Noelle a cogliere nuove possibilità e scoprire il vero spirito del Natale?



