Le scimmie possono provare emozioni umane/ Studio “Sentono delusione e rimpianto”

Le scimmie, e precisamente i cebi dai cornetti, primati nativi del Sudamerica, provano emozioni come l’uomo, precisamente quelle di delusione e rimpianto. E’ questa la straordinaria scoperta effettuata da uno studio realizzata da una collaborazione tra l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc) di Roma e la Scuola di Psicologia della Newcastle University (Regno Unito), pubblicato sulla rivista Animal Behaviour. Elsa Addessi del Cnr-Istc, spiega: “È noto che, negli esseri umani, le emozioni provate dopo una scelta svolgono un ruolo cruciale nel modellare il processo decisionale. Quando provano delusione dopo una scelta con esito sfavorevole, spesso le persone modificano le scelte successive, ovvero decidono di agire diversamente da quanto fatto in precedenza. Ma non solo, possono provare rimpianto confrontando l’esito delle proprie scelte con esiti migliori che avrebbero potuto ottenere se avessero scelto diversamente – un’emozione che si basa su un fenomeno cognitivamente complesso, il ragionamento controfattuale, come dire contrario ai fatti”.

Madame e Camila Giorgi, caso falsi vaccini Covid/ Verso processo con altri 23: indagini chiuse

Francesca De Petrillo, lecturer presso la Scuola di Psicologia dell’Università di Newcastle (Regno Unito) e prima autrice della ricerca, aggiunge: “Ovviamente, gli esseri umani possono provare rimpianto in molte occasioni, specialmente qualora una scelta sbagliata abbia un impatto molto rilevante sulla loro vita. Tuttavia, ci si aspetterebbe che emozioni simili al rimpianto siano diffuse anche tra gli animali non umani, perché consentirebbe loro di prendere decisioni adattive rapidamente, senza dover sperimentare direttamente tutti i possibili esiti delle proprie scelte. Per questo ci siamo chiesti se delusione e rimpianto fossero presenti anche nelle scimmie e se queste emozioni influenzassero le loro decisioni future”.

Killer di prostitute a Long Island/ Cold case risolto dopo 20 anni: arrestato Rex Heuermann

SCIMMIE POSSONO PROVARE EMOZIONI UMANE: “LA COMPLESSITÀ EMOTIVA DEI PRIMATI…”

Serena Gastaldi del Cnr-Istc prosegue: “In questo studio, ai cebi è stato presentato un compito di presa di decisione in condizioni di rischio, in cui potevano scegliere tra un’opzione sicura (sempre 4 pezzettini di cibo) e un’opzione rischiosa (a volte 7 pezzettini di cibo e a volte 1 pezzettino di cibo). I cebi hanno tentato di modificare la decisione iniziale più spesso non solo dopo aver scelto l’opzione rischiosa e ricevuto 1 pezzettino di cibo, mostrando un comportamento simile alla delusione, ma anche dopo aver visto che l’esito dell’opzione non scelta sarebbe stato migliore (4 pezzettini di cibo) rispetto all’esito dell’opzione scelta (1 pezzettino di cibo), mostrando un comportamento simile al rimpianto”.

AppleGPT, arriva l'intelligenza artificiale della Mela?/ Cupertino lavora ad un progetto top secret

Attraverso il rimpianto e le delusioni i primati, le scimmie vedono incrementare la loro preferenza per le opzioni rischiose, dimostrando che negli stessi le emozioni, così come avviene per l’uomo, influenzano il processo decisionale: “Questo nuovo studio apre nuove possibilità di ricerca sulla complessità emotiva degli animali e sulla nostra comprensione dell’intelligenza animale, suggerendo somiglianze inaspettate tra la nostra specie e gli altri primati”, conclude Addessi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA