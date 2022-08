Le sfide del cuore/ Su Canale 5 il film con Jen Lilley

Le sfide del cuore, film di Canale 5 diretto da Christie Will Wolf

Le sfide del cuore va in onda su Canale 5 oggi, 31 agosto 2022. La pellicola è stata prodotta in Canada nel 2022, titolo originale è “Where Your Heart Belongs”, diretto dalla regista canadese Christie Will Wolf che ha dato il suo personale apporto alla sceneggiatura.

Tra gli attori che hanno recitato nel film si ricordano Jen Lilley, Robert Wisden, Christopher Russell, LaTonya Williams e Jill Morrison. Oltre ad essere una regista, Christie Will Wolf è anche una brava scrittrice e una produttrice di film per la televisione canadese.

E’ conosciuta per aver scritto il soggetto di diversi film di cui ha curato anche la regia tra cui “Her Infedelity”, “Boy Toy” e “Over The Moon”. Il suo primo cortometraggio risale al 2006 dal titolo “Disfunzione”. Gli ultimi suoi lavori sono stati i film “La colomba è il tuo cuore” e “Non dimenticare che ti amo” entrambi del 2022.

Le sfide del cuore, la trama del film

Le sfide del cuore racconta la storia di una giovane donna di grande successo trasferitasi a New York dal piccolo paese di provincia per poter svolgere un lavoro di responsabilità presso una grande azienda in qualità di dirigente della sezione marketing. Quando il suo più grande amico d’infanzia decide di sposarsi, le chiede di ritornare nella sua piccola città per partecipare all’organizzazione del suo matrimonio.

Il promesso sposo vuole a tutti i costi che la sua compagna di giochi di quando era bambino sia presente in un giorno tanto importante della sua vita, non è assolutamente disposto ad accettare un no come risposta. In un primo momento, la donna non è disposta a lasciare il lavoro e la città per tornare nel piccolo paese, seppur per pochi giorni, ma i due sono legati da un grande affetto e infine non riesce a declinare l’invito.

Organizza al meglio le cose per allontanarsi dal suo ufficio il minor tempo possibile, convinta che il viaggio sarà solo un breve e insignificante parentesi. Qualcosa va diversamente dai suoi piani. Tornare nei luoghi dove è cresciuta, ritrovare i valori della vita semplice e lontana dagli arrivismi professionali, vivere da vicino le emozioni dei futuri sposi le fanno improvvisamente realizzare che la sua vita non è quella che in realtà vorrebbe.

Si rende conto che l’amore, quotidianamente considerato un ostacolo per il suo lavoro, può in realtà riempirti la vita e rivaluta l’importanza degli affetti. Non solo scopre dentro di sè quanto le sia mancata la famiglia ma torna a dare un posto d’onore ai vecchi amici. Ricordando, chiacchierando, osservando la vita di chi aveva lasciato che si è arricchita da un punto di vista emotivo, più che economico, comprende che l’amore è una cosa importante anche per lei e decide che la sua vita da quel momento in poi seguirà una direzione diversa.

