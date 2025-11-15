L'intelligenza artificiale e il suo rapido sviluppo chiedono misure per tutelare la dignità umana e il valore del lavoro

Questa primavera non ha certamente lasciato indifferenti la scelta di Robert Prevost, all’inizio del suo pontificato, di assumere il nome di Leone XIV. È stato proprio lui a spiegarne le ragioni, richiamandosi alla figura di Leone XIII, autore di quell’enciclica – la Rerum novarum, 1891 – con cui la Chiesa per la prima volta prese posizione nei confronti della questione sociale, dopo che – nel corso dell’Ottocento . la grande rivoluzione industriale stava cambiando il mondo e la vita delle persone. Allo stesso modo, Prevost ritiene che siano maturi i tempi affinché la Chiesa si pronunci sulla rivoluzione industriale dei nostri giorni e sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale (IA).

LEONE XIV/ E quei sei mesi difficili da "leggere" senza guardare alla natura della Chiesa

La volontà di Leone XIV è importante perché le lettere encicliche, nella prospettiva dello sviluppo umano integrale, sono un vero contributo per il mondo, riconosciuto e considerato anche negli ambienti laici. E, sul terreno della questione sociale, lo si è visto in particolare con la già citata Rerum novarum, ma più recentemente anche con la Centesimus annus di Giovanni Paolo II (1991), con la Caritas in veritate di Benedetto XVI (2009) e con la Laudato si’ di Francesco (2015).

CHIESA/ Papa Leone, nel rispetto della liturgia la fedeltà al metodo di Dio

Gli sviluppi della tecnologia digitale, negli ultimi trent’anni soprattutto, sono stati imponenti. Dopo la diffusione del personal computer, negli anni ’90 internet cambiava il mondo. Che il world wide web fosse una rivoluzione, gli americani – che lo hanno inventato – lo avevano intuito, dato che lo utilizzavano sin dalla fine degli anni ’60, negli ambienti della Difesa e dell’Università, e che per più di due decenni lo hanno tenuto per quanto possibile sotto controllo, proprio perché ne temevano quelle implicazioni che in larga parte ne sono seguite.

La rete di internet ha favorito l’avvento dei servizi online e dell’e-commerce. Poi è stato il turno dei social media che da generatori di reti di persone si sono rivelati promotori di fake news, potenti fattori di destabilizzazione e di polarizzazione radicale. Dal 2010 la digital transformation ha conosciuto sviluppi notevoli per quanto concerne il cloud computing, l’IoT, la stampa 3D, la blockchain, i big data, il mobile computing (lo smartphone). Ma sono soprattutto le evoluzioni che riguardano l’IA a rivelarsi le più dirompenti. Tanto è vero che, ormai, le sue più avanzate applicazioni hanno fatto sì che i suoi stessi sviluppatori – in particolare Elon Musk, Mustafa Suleyman e Demis Hassabis – ne abbiano auspicato interventi regolatori da parte delle istituzioni.

Cop30 al via oggi a Belem/ Programma, temi e cosa aspettarsi dopo la ‘crisi’ del cambiamento climatico

La capacità computazionale delle macchine è cresciuta a tal punto che l’azione combinata di sensoristica e calcolo oggi ci presenta i robot umanoidi, perfettamente in grado di interagire con noi nelle fabbriche, negli ospedali e anche nelle nostre case.

Non solo si è posto il problema del futuro del lavoro, particolarmente indagato da Daniel Susskind nel suo A world without work (2020), punto di riferimento di chi si cimenta o si è cimentato con questo tema; vi sono, inoltre, alcuni aspetti che riguardano l’essere umano e il suo destino che – proprio perché siamo dentro una grande trasformazione . risultano ancora incerti. E che, per usare le parole dello stesso Prevost, “comportano nuove sfide: quella della difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro”.

Nel corso dei due secoli (XIX e XX) che hanno segnato la plastica affermazione del “sistema tecnico”, l’industria come anche la città, il lato oscuro e la deriva alienante della tecnica sono stati al centro della riflessione di autorevoli studiosi. La “questione della tecnica”, per dirla con Martin Heidegger, ha interessato dapprima Friedrich Nietzsche, poi appunto Heidegger, George Simmel, Hans Jonas, Jacques Ellul, Bernard Stiegler, ecc.

Non è una novità. Come non è una novità che questa spinta efficientista della tecnica – e della tecnologia, sua estensione mondana – sia agganciata agli interessi produttivi del capitalismo, aspetti analizzati in particolare dalla Scuola di Francoforte (Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Axel Honneth, ecc.).

Le sfide della dignità umana, della giustizia e del lavoro, in passato, hanno trovato risposte anche dalla ricerca di questi studiosi. Oggi, tuttavia, le loro riflessioni rispondono solo in parte ai dilemmi del nostro tempo, sui quali peraltro non mancano approfondimenti interessanti, ma spesso viziati da visioni tecnofobe piuttosto che da letture semplicistiche che parlano dei progressi della tecnologia in termini di salvezza dell’umanità. La verità è che abbiamo bisogno di un pensiero nuovo, consapevole delle criticità che dobbiamo affrontare.

In questo senso, in Italia sono stati di recente pubblicati due libri che ci offrono spunti di riflessione interessanti e originali, partendo da questo terreno comune e giungendo a conclusioni differenti ma complementari.

Il primo è “Macchine celibi” di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, edito da Il Mulino. Secondo i due sociologi, il sogno di Leibniz di un linguaggio numerico universale è oggi realtà: l’avvento dell’IA ha portato all’estremo la spinta efficientista della razionalizzazione moderna. La capacità elaborativa delle macchine è grandemente superiore alla nostra e ci permette, rispetto al passato, di gestire la complessità in modo estremamente proficuo ed efficace.

Produce ordine, ma genera disintermediazione, disuguaglianze e nuove angosce. Tanto che il periodo della liberalizzazione rischia di terminare in una stagione contrassegnata dall’odio, dalla violenza e dalle guerre. Le persone non sono più libere – come la rivoluzione di internet aveva promesso – ma sempre più sole e prive di legami, anche per la disgregazione di culture nelle quali la vita di molti si è plasmata per decenni. Siamo a un bivio: l’essere umano sarà meccanizzato o sarà capace di umanizzare il mondo in modo rinnovato?

A questo proposito, gli autori indicano la prospettiva della “politica dello spirito”, peraltro emersa nel dialogo tra Joseph Ratzinger e Jurgen Habermas (Etica, religione e Stato liberale, 2005). L’esperienza umana non si riduce a calcolo, a problem solving. Per questo, dobbiamo recuperare un’idea di ragione e di pensiero più ampia che si allarghi all’imprescindibile dimensione spirituale del vivente. Non solo la religione, l’arte, la poesia… ma, anche, quello che Emmanuel Levinas chiamava “il volto dell’altro”, ovvero l’affezione, la compassione, la solidarietà.

Queste dimensioni, tipiche dell’essere umano, la macchina non le ha (per questo è “celibe”, perché priva di bisogni e di caratteri relazionali). Ecco il percorso di innovazione sociale che dobbiamo seguire, prendendoci cura dello spirito. Perché questo sarà la salvezza dell’umano nell’era delle macchine.

Il secondo libro in questione è “Il crepuscolo dell’umano” (Ed. Cantagalli) di Vittorio Emanuele Falsitta, giurista e filosofo. L’autore riflette in particolare sull’origine della spinta tecnologica-efficientista. Spesso tendiamo a confondere la tecnologia con la tecnica (quindi il “prodotto” con la forza che l’ha voluto) e, ormai quasi del tutto, ci dimentichiamo del ruolo che riveste il capitalismo. La tecnica, nella contemporaneità, subisce una metamorfosi: da mezzo al servizio del capitalismo diviene scopo del capitalismo stesso.

Il capitalismo non può più esistere se non attraverso la tecnica e la tecnologia, che consente la creazione di ricchezza, apparentemente senza fine. Un capitalismo che è sempre più “pulsione predatoria”, che spinge indietro la civiltà. L’aggettivo predatorio, secondo l’autore, sta a indicare l’impiego di capitali privo di una comprensione di sé, dei propri effetti sui diritti umani, del rapporto con la funzione sociale che la proprietà deve avere.

E quindi cosa possiamo fare? È vano pensare di regolare la tecnica; questa, essenzialmente, non accetta alcuna limitazione. È la nostra capacità di pensiero che, avanti a tutto, deve trovare le risorse per tornare ad amministrare il pensiero tecnico e, per questa via, tornare a governare, fino in fondo, la tecnologia. Ciò può avvenire soltanto riformando il capitalismo. Modificando il capitalismo si allenta, per effetto, anche la presa del pensiero tecnico sulla mente umana. Ma come?

In quest’ottica, la tecnologia ci può essere molto utile. In particolare, la tecnologia blockchain, secondo l’autore, può garantire l’applicazione del diritto e impedire di produrre ricchezza consumando illegalità, quella che crea i presupposti per la formazione delle ingiuste diseguaglianze (corruzione, evasione fiscale, frodi, asimmetrie informative, abusi sui salari, ecc.).

In parole semplici, la blockchain è un registro digitale che memorizza una serie di dati o transazioni, e che non può essere modificato retroattivamente. Questo permette di registrare e condividere informazioni in modo sicuro e trasparente. Può essere questa la strada per una riforma del capitalismo che, arginandone le esternalità negative, può riscoprirne i suoi caratteri sociali e redistributivi, peraltro tipici del welfare europeo.

Alla luce di queste due letture non possiamo che essere grati ai loro autori per lo sforzo di comprensione della realtà che ne è alla base e per la profondità dell’analisi che ci consegnano, utile a orientarci in un mondo in trasformazione veloce e potente. Le sfide della difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro passano da qui: dalla riscoperta di un nuovo umanesimo e dalla riforma di un sistema economico aggrovigliato su sé stesso.

Rinnovare il capitalismo, al di là della tracciabilità e della trasparenza dei processi, significa ridare valore al lavoro (e non solo al salario), restituendogli quella funzione cardine che i padri della scienza sociale – in particolare Karl Marx e Max Weber ma anche Karl Polanyi – hanno colto tra Otto e Novecento. Le istituzioni possono accompagnare questo percorso, tuttavia le soluzioni non possono che venire dal mondo produttivo.

Bisogna avere il coraggio della discontinuità. Ma, soprattutto, uno sguardo nuovo sull’uomo e sul mondo.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI