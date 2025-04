Le Sorelle, Samanta Togni e Debora Togni sono ancora in gara a Pechino Express 2025, il celebre adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca. L’edizione 2025 è stata girata tra Filippine, Thailandia e Nepal e vede le coppie di concorrenti protagoniste di un lungo viaggio alla scoperta di una cultura così differente dalla nostra. Durante l’ultima tappa di Pechino Express Le Sorelle partono da Chiang Mai, ma l’obiettivo di tutti è raggiungere la tappa finale di Tha Ton, sempre in Thailandia. 223 i km da percorrere e naturalmente non mancano sfide di abilità e coraggio. Si parte con la prima prova: Samanta Togni e Debora Togni devono trovare un centro massaggi, ma non riescono nell’impresa.

Spazio poi alla prova più amata di sempre di Pechino, quella dei sette mostri che vede i concorrenti costretti a mangiare delle disgustose pietanze locali: dall’orecchio di maiale alla cavallette, ma anche sangue di pollo, millepiedi e lo scorpione.

Nonostante la difficoltà iniziale Le Sorelle, Samanta Togni e Debora Togni superano la prova a Pechino Express 2025 e possono così proseguire la loro corsa verso la tappa intermedia di Mae Rim dove è custodito il secondo libro rosso di puntata. Samanta Togni e Debora Togni, insieme a I Complici e i Medagliati sono le prime tre coppie in ordine d’arrivo e possono così sfidarsi per vincere la prova immunità. Niente da fare per Le Sorelle che sul finale fanno una scelta che è stata completamente bocciata dal popolo dei social.

“Sei stata una chiavica salvare uno solo perche’ lo conosci. Da oggi ti schifo piu’ di Dolcenera” – scrive un utente su X riferendosi alla ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle, mentre c’è chi non nasconde di apprezzare particolarmente il lato B delle due sorelle. Infine un utente scrive: “fossero uscite #leSorelle quando #iComplici erano due volte a eliminazione e si sono salvati l’avrei presa estremamente male”.