Le Sorelle Pechino Express 2025, Samanta Togni e Debora Togni: affiatate e complici ma poco protagoniste

Samanta Togni e Debora Togni, Le Sorelle Pechino Express 2025 sono tra le protagoniste della nuova edizione del reality game condotto da Costantino della Gherardesca. Durante la prima puntata Samanta Togni e Debora Togni sono partire molto in sordina e non hanno particolarmente lasciato il segno, è vero che hanno superato brillantemente molto prove, la prima soprattutto. Hanno dimostrato di essere molto affiatate e complici nonostante siano molto diverse tra di loro.

Chi è Debora Togni/ Ha un fidanzato? Dubbi sulla sua vita privata

Il viaggio di Samanta e Debora Togni, Le Sorelle a Pechino Express 2025 è poi proseguito dall’isola di Palawan a Pularaquen fino a raggiungere il Public Market di El Nido dove ad attenderle c’era Fru. Degno di nota è il fatto che Le Sorelle si sono dimostrate molto ingegnose ed attente, hanno cercato un passaggio per raggiungere Barotuan Porok e per farlo hanno dovuto fare un baratto scambiando un maialino con una cesta di pesce essiccato. Obiettivo centrato per Samanta e Debora alla fine sono arrivate come quinte.

Mario Russo, marito Samanta Togni/ "Non vivendo la quotidianità, il desiderio di stare insieme è forte"

Samanta Togni e Debora Togni, partenza in sordina per Le Sorelle a Pechino Express 2025

Samanta e Debora Togni non hanno lasciato il segno nella prima puntata di Pechino Express 2025 e si spera che nel corso del viaggio si sblocchino perché la ballerina ed ex maestra di Ballando con le stelle nelle scorse esperienze televisive ha dimostrato di avere carattere e personalità da vendere ed anche la sorella Debora, che nella vita è lontana dal mondo dello spettacolo ed è una muratrice d’inverno e bagnina d’estate non sembra da meno. Ai fine della gara, invece, nonostante caratterialmente siano opposte, le due sorelle sono ben amalgamate. Brillante nel superare le prove e perspicaci nell’ottenere passaggi e alloggi Le Sorelle Pechino Express 2025 hanno tutte le carte in regola per vincere, ma riusciranno a tirare fuori il loro carattere?