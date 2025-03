Samanta e Debora Togni unite più che mai, le Sorelle sono la vera sorpresa di Pechino Express 2025

Toste, agguerrite e competitive. Con queste poche parole potremmo sintetizzare le prime puntate di Samanta e Debora Togni a Pechino Express 2025. Le Sorelle promettono davvero bene e incuriosiscono gli appassionati del reality itinerante di Sky, perché con loro non ci si annoia mai. Nella scorsa puntata Debora ha percorso la bellezza di tre chilometri e mezzo con un ginocchio malconcio, lasciando di sasso i compagni di avventura che evidentemente non pensavano potesse arrivare a tanto. La Guetta, sbalordita dalla sua performance, ha infatti ammesso di non aver capito come abbia fatto arrivare al traguardo.

“Andava come un treno”, ha invece detto stupito Berruti. Dunque, le due Sorelle hanno dimostrato grande complicità e forza d’animo in puntata, sorprendendo chi non credeva in loro. Samanta e Debora si sono inoltre dimostrate molto generose lungo il percorso, non lasciando indietro nessuno. Ecco, a voler trovare il pelo nell’uovo, non dovrebbero dimenticarsi che si tratta di una gara.

Samanta e Debora Togni, le Sorelle di Pechino Express 2025 vogliono stupire ancora

Ma dove potranno arrivare le Sorelle in quest’avventura di Pechino Express 2025? I fan della coppia sono certi che Debora e Samanta si faranno valere, ma c’è anche chi mette in dubbio la loro forza e chi si focalizza sulle debolezze della coppia. E’ vero che le Sorelle hanno dimostrato grande generosità ed empatia col resto del gruppo, ma questo non significa necessariamente che abbiano l’anello al naso.

Un po’ di solidarietà non guasta mai e dopo aver superato le insidie nascoste nei sentieri della giungla sono pronte a progredire ancora nel reality itinerante di Sky. Infortuni permettendo, Samanta e Debora Togni proveranno a stupire ancora: ci riusciranno?

