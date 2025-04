Le coppie di Pechino Express in questa edizione non stanno appassionando chissà quanto il pubblico. Sono poche, infatti, quelle che si sono accaparrate la simpatia del web e dei telespettatori e tra queste c’è senza dubbio quella formata Samantha e Debora Togni, Le Sorelle. Le due concorrenti sembrano essere state in grado di attirare le simpatie del pubblico: sono infatti forti, sportive, simpatiche e soprattutto corrette, caratteristica che da sempre è fondamentale per accaparrarsi le simpatie del pubblico in reality come questo.

Sorelle di Pechino Express 2025, chi sono Samanta Togni e Debora Togni/ L'anima rock conquista il web

Nella quarta tappa di Pechino Express, le due sorelle hanno trionfato. “Pensavamo di essere ultime. Credevamo di essere in una situazione disastrosa e invece abbiamo vinto!” hanno affermato le due, che sembrano essere davvero molto apprezzate dal pubblico. Le due, infatti, sono state in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico che ora tifa per loro: secondo tanti, se la battono per la vittoria finale con I Medagliati, che anche sono molto amati dal pubblico a casa.

Le Sorelle, Samanta e Debora Togni a Pechino Express 2025/ Sempre più temibili e agguerrite nonostante...

Le Sorelle, Samanta e Debora Togni: il pubblico a casa tifa per loro

“Emozione pura… Brave le sorelle che collaborano e lottano senza urlarsi contro” si legge in un commento sotto i post di Pechino Express, per celebrare la vittoria de Le Sorelle nella quarta tappa. Qualcuno, però, ritiene che siano troppo buone. “Sportive e leali, mi piacciono molto Le sorelle, ma mi domando se Gli Estetici le avrebbero mai salvate in nome dell’amicizia che li lega… Ne dubito fortemente…” scrive infatti un telespettatore. Per qualcuno, dunque, Samanta e Debora Togni dovrebbero essere più cattive e pensare meno agli altri e all’amicizia. Grandi sportive e in grado di combattere sempre fino all’ultimo, senza lamentarsi, e di adattarsi ad ogni situazione, le due sembrano infatti le favorite per arrivare in finale, magari insieme a I Medagliati, che anche piacciono molto al pubblico a casa.