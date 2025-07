Liguria di Ponente, un tesoro di spiagge nascoste e meraviglie balneari da scoprire

Con l’estate che si fa sempre più sentire, il desiderio di mare è (comprensibilmente) inarrestabile. E se è vero che molte località baneari in Italia sono ormai celebri e frequentate, esiste ancora un angolo di paradiso che riesce a coniugare la bellezza del territorio alla tranquillità. E quel luogo è la Liguria di Ponente.

Questa zona, che si estende da Genova fino al confine est della Francia, è un autentico scrigno di spiagge dorate e piccoli borghi incantati spesso lontani dai riflettori del turismo di massa.

A differenza delle mete più inflazionate, la riviera di Ponente custodisce angoli poco conosciuti dove la natura domina ancora la scena. Qui sabbie fini si alternano a scogliere frastagliate e le acque limpide invitano al relax (o all’avventura). È il luogo perfetto per chi cerca una vacanza che unisca mare, attività outdoor e il fascino senza tempo dei piccoli borghi liguri.

Da Finale Ligure ad Alassio: “l’altra” Liguria

Tra le località imperdibili, Finale Ligure si distingue senza dubbio per la sua versatilità. La sua spiaggia ampia e sabbiosa è ideale per le famiglie e per chi vuole semplicemnete stendersi al sole, ma anche l’entroterra è una vera scoperta. Qui si trovano percorsi di trekking, mountain bike, pareti rocciose che richiamano scalatori da tutta Europa.

La zona delle Manie, in particolare, è molto apprezzata da escursionisti e biker, mentre le acque calme del litorale sono perfette per kayak e SUP.

Più elegante e raffinata la ben nota Alassio (anche meno economica rispetto alle altre località) che offre una spiaggia dorata con acque basse che la rendono perfetta anche per i più piccoli. Mentre gli adulti possono godere della raffinata vita da spiaggia e delle boutique che popolano il “Budello” , lo storico carrugio del centro.

Non manca la possibilità di fare snorkeling e immersioni presso l’isola Gallinara, un paradiso naturale a pochi minuti di barca dalla costa.

La suggestiva Varigotti e il fascino di Sanremo

Per chi cerca qualcosa di più autentico e suggestivo, Varigotti rappesenta una scelta perfetta. Questo antico borgo saraceno, con le sue case colorate affacciate direttamente sulla spiaggia, regala un colpo d’occhio unico.

La Baia dei Saraceni, con le sue acque turchesi e la sabbia chiara, regala scenari magici. Di sucuro è il posto ideale per chi vuole nuotare in tranquillità o avventurarsi in kayak verso la suggestiva Grotta dei Falsari.

E che dire della famosissima Sanremo, sede del più importante Festival della musica italiana ma meno conosciuta per le sue spiagge curate e la spettacolare pista ciclabile che corre lungo il mare. Ricavata dal vecchio tracciato ferroviario, la ciclabile della Riviera dei Fiori offre oltre 20 km di percorso panoramico tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti, passando proprio per il cuore di Sanremo.

Ideale per chi ama le due ruote o anche per chi vuole solo godersi una passeggiata romantica al tramonto sul Lungomare Imperatrice, costeggiato da palme e fiori.