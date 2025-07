Non serve sempre volare ai tropici o accettare il caos delle località più famose. Il mondo è pieno di spiagge incantevoli

Quando pensiamo alle vacanze al mare, ci vengono subito in mente spiagge affollate, sdraio vicine come sardine e bambini che giocano a pallone tra gli ombrelloni. Eppure, esistono luoghi che sembrano rubati ai sogni: spiagge mozzafiato, silenziose, spesso dimenticate dalle guide turistiche, dove la natura è ancora la vera protagonista. Sono angoli di mondo perfetti per chi cerca tranquillità lontano dal caos e dalle file al chiosco dei gelati.

Molte di queste spiagge si trovano in paesi inaspettati, lontani dall’immaginario da cartolina tropicale. Islanda, Finlandia, Corea del Sud o addirittura la Germania: nomi che raramente associamo all’estate e ai tuffi. Eppure, proprio in questi luoghi nascono alcune delle più incredibili spiagge del pianeta, dove il paesaggio sfida ogni luogo comune e regala esperienze indimenticabili. Sabbia nera, ghiacciai a pochi passi dall’acqua, dune che sembrano deserti sul mare.

Capolavori naturali: le spiagge non assalite dai turisti

Il mare non è solo quello delle zone calde del pianeta, dove le spiagge sono prese d’assalto dai turisti per trovare divertimento. C’è il mare del Nord, affascinante, carismatico, un sogno.

Le spiagge più belle lontane dalla caos, veri e propri capolavori naturali, sono tutte da scoprire.

Vík í Mýrdal, Islanda

Nel profondo sud dell’Islanda, la spiaggia di Vík è un luogo surreale: sabbia nera vulcanica, formazioni rocciose a picco sul mare e un’atmosfera quasi lunare. È perfetta per lunghe passeggiate contemplative, avvolti dal suono dell’oceano e dalla maestosità della natura islandese.

Jökulsárlón, Islanda

Sempre in Islanda, questa laguna glaciale offre uno scenario unico: blocchi di ghiaccio si staccano dal ghiacciaio e galleggiano verso l’oceano, spiaggiandosi sulla sabbia nera come sculture trasparenti. Uno spettacolo di ghiaccio e luce che lascia senza fiato.

Tofino Beach, Canada

Sulla costa ovest dell’isola di Vancouver, Tofino è un paradiso per surfisti e amanti della natura selvaggia. Onde perfette, foresta pluviale alle spalle e una cultura locale che abbraccia il ritmo lento della vita sull’oceano.

Yyteri, Finlandia

Spiagge nordiche? Sì, grazie. In Finlandia, Yyteri offre dune dorate e acque cristalline. In estate le giornate sono lunghissime, ideali per godersi il sole fino a tarda sera. Un luogo ideale per chi cerca pace e contatto autentico con la natura.

De Haan, Belgio

Questa cittadina costiera è famosa per la sua atmosfera tranquilla e per aver ospitato, in passato, Albert Einstein. La spiaggia è perfetta per picnic e lunghe passeggiate, con un fascino retrò che conquista.

Vama Veche, Romania

Un tempo rifugio di artisti e spiriti liberi, oggi Vama Veche è ancora una spiaggia fuori dal tempo, sul Mar Nero. Sabbia dorata, piccoli bar sulla riva e un’anima bohémien che resiste alle mode.

Palanga, Lituania

Sconosciuta a molti, Palanga è la perla del Baltico. Sabbia bianca, dune e pini marittimi compongono un paesaggio delicato, ideale per rilassarsi in totale serenità.

Spiaggia di Tokashiki, Giappone

Lontano dalle metropoli, sull’isola di Tokashiki (arcipelago di Okinawa), c’è una spiaggia da sogno: acqua trasparente, coralli e pace assoluta. Una vera sorpresa in un paese dove il mare non è la prima cosa a cui si pensa.

Rügen, Germania

Nell’isola di Rügen, nel Mar Baltico, si trovano spiagge bianchissime incorniciate da scogliere di gesso. Natura, storia e tranquillità si incontrano in un paesaggio che ricorda certi tratti della Normandia.

Diani Beach, Kenya

Infine, un gioiello africano: Diani Beach, in Kenya. Sabbia bianca e palme, ma soprattutto poca folla e un mare caldo e cristallino. Perfetta per chi vuole coniugare natura esotica e relax, con un pizzico di avventura. Senza avere freddo.