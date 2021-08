Le spie della porta accanto, Rai 2/ Zach Galifianakis è la stella del film

Le spie della porta accanto, film d’azione prodotto negli Stati Uniti

Le spie della porta accanto andrà nuovamente in onda questa sera, 24 agosto 2021, dalle 21.20 all’interno della programmazione di Rai 2. Prodotto negli Stati Uniti D’America nel 2016 è ascrivibile ai film d’azione. Il film che è stato prodotto da un cartello di case di produzione (Fox 2000 Pictures, Parkes, MacDonald Image Nation) ha visto la sua distribuzione nelle sale cinematografiche mondiali grazie all’interessamento della 20th Century Fox, esso gode della regia di Michael LeSieur professionista che ha curato finanche la sceneggiatura del film.

La prima cosa bella, Canale 5/ Diretta streaming video: film pluripremiato in Italia

Buono il cast di attori tra di essi si segnalano Zach Galifianakis e Isla Fisher, da sottolineare anche la performance artistica di Jon Hamm attore statunitense a cui il regista ha affidato la parte di Tim Jones. La pellicola non è una prima televisiva.

Le spie della porta accanto, la trama del film

Andiamo incontro alla trama de Le spie della porta accanto. Jeff e Karen sono una tranquilla coppia che vivono la loro vita all’interno dei soliti problemi. La loro casa è ubicata nella periferia di una cittadina tranquilla e la loro esistenza non ha grosse sorprese, almeno fino a quando non si accorgono che la coppia che vive accanto a loro non è altro che una coppie di spie governative che si interessano di casi molto spinosi. Pur non volendo e nonostante la loro inesperienza nel mondo dello spionaggio internazionale, i due vengono coinvolti in una storia intrigata. La coppia infatti si ritrova a dover aiutare in una missione i loro turbolenti vicini, missione che oltre al pericolo insito di tutte le missioni di spionaggio mette in gioco il futuro della sicurezza nazionale. Jeff e Karen fanno per questo motivo di necessità virtù e loro malgrado grazie alla loro intelligenza e soprattutto al loro spirito di adattamento riescono a venir fuori dalla spinosa situazione. I due non solo riescono ad essere determinanti per la riuscita della missione di spionaggio ma riescono anche a cementare l’amicizia con la loro nuova coppia di amici, un amicizia che forse nel loro futuro li porterà ad interessarsi ancora del mondo dello spionaggio internazionale.

Imparare ad amarti, Canale 5/ Diretta streaming video: risate e lacrime

Video, il trailer del film

LEGGI ANCHE:

Big Wedding, Rai 1/ Diretta streaming video: film con Robert De Niro e Diane Keaton

© RIPRODUZIONE RISERVATA