Le spie della porta accanto/ Video, su Rai 2 il film con Isla Fisher (10 dicembre)

Le spie della porta accanto va in onda oggi, martedì 10 dicembre 2019, su Rai 2. Il film è stato diretto nel 2016 dal regista Greg Mottola. Gli attori del cast di protagonisti sono Zach Galifianakis (Jeff Gaffney) e Isla Fisher (Karen Gaffney), recitano inoltre nel film Jon Hamm (Tim Jones) e Gal Gadot (Natalie Jones). Il titolo originale della pellicola significa avere a che fare con gli Jones, che sono i nuovi vicini dei protagonisti. Il film, distribuito dalla 20th Century Fox, non ebbe un grande successo al botteghino.

Le spie della porta accanto, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Le spie della porta accanto. Jeff e Karen sono una coppia affiatata che vive in una bella casa con i suoi due bambini. I pargoli sono fuori in campeggio quando arrivano dei nuovi vicini di casa, i Jones. Sulle prime i due nuovi arrivati, Tim e Natalie, sembrano i vicini ideali. Sono belli, gentili, alla moda, e molto cordiali. Karen però comincia a notare degli atteggiamenti sospetti da parte dei due e decide di indagare. Ben presto scopre che i Jones sono delle spie, ma questi ultimi, a loro volta, capiscono di essere stati scoperti. Per i Gaffney comincia quindi una serie di rocambolesche avventure in cui dimostreranno di sapersela cavare egregiamente, al pari dei loro nuovi vicini.

Video, il trailer de Le spie della porta accanto





© RIPRODUZIONE RISERVATA