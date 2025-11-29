Le streghe è una fiaba horror che tra le mostruosità parla di inclusione a chiare lettere. Grande cast artistico e tecnico per la regia di Robert Zemeckis

Le streghe, film su Italia 1 diretto da Robert Zemeckis

Sabato 29 novembre 2025, in prima serata su Italia 1 alle 21.20, andrà in onda il film USA del 2020 Le streghe, pellicola fantasy, horror, d’avventura e commedia distribuita dalla Warner Bros. Pictures e girato tra la Georgia, l’Alabama e i londinesi Leavesden Studios.

Anne Hathaway è la protagonista assoluta, assieme a Stanley Tucci, Octavia Spencer, Charles Edwards, Jahzir Bruno, Chris Rock e Codie-Lei Eastick. La Hathaway e Tucci hanno lavorato insieme anche nel film Il diavolo veste Prada, sequel compreso.

Il cast stellare è sostenuto dell’altrettanto strepitoso comparto tecnico: la regia è del grande Robert Zemeckis, premiato con l’Oscar per Forrest Gump e autore di molti blockbuster come Cast away, Contact, Chi ha incastrato Roger Rabbit, La morte ti fa bella e l’intera trilogia di Ritorno al futuro. Come non citare poi i film di animazione, ovvero Polar Express, A Christmas Carol e La leggenda di Beowulf.

Un grosso contributo al successo del film lo ha dato senza dubbio Guillermo Del Toro, che ha scritto col regista la sceneggiatura: Del Toro, che ha vinto l’Oscar per La forma dell’acqu”, è oggi considerato il maestro del genere horror delicato e fantastico, alla luce di pellicole come Crimson Peak, Il labirinto del fauno, La madre, Hellboy e il recentissimo Frankenstein.

La trama del film Le streghe: una fiaba dark che racconta l’inclusione

Ne Le streghe, siamo nell’Alabama degli anni ’60: un orfanello afroamericano si trasferisce dalla nonna, che aiuta il suo nipotino a ristabilirsi nell’animo e così gli regala una topolina, con il compito di ammaestrarla.

Una strega nota la piccola famigliola e lancia sulla nonnina un incantesimo, facendole venire una tosse severa: la donnina allora racconta al nipotino dell’esistenza delle streghe e del loro smisurato odio verso i bambini.

Entrambi decidono allora di lasciare la propria casa e trasferirsi in una località balneare, ignorando che qui si trovano la Strega Suprema e tutte le fattucchiere del mondo riunite in un’oscura convention.

Il piano diabolico delle streghe prevede di sbarazzarsi di tutti i bambini del pianeta trasformandoli in topolini: decidono così di aprire delle pasticcerie, distribuendo così dolcetti avvelenati.

La nonnina reagisce e crea una pozione velenosa che, con l’aiuto di tutti i topolini, riesce a far ingurgitare alla Strega Suprema trasformandola in sorcio: la rinchiude allora in un barattolo, lasciandola in balia del suo gatto.

I bambini non potranno più tornare umani, ma riusciranno a godere delle gioie dell’esistenza anche sotto forma di topi, viaggiando in tutto il mondo per sconfiggere le streghe in ogni parte del globo.