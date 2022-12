Le streghe/ Su Canale 5 il film con Anne Hathaway

Le streghe, film di Canale 5 diretto da Robert Zemeckis

Le streghe andrà in onda il 20 dicembre su Canale 5 alle ore 21:20. Si tratta di un film diretto da Robert Zemeckis di genere fantastico e commedia. Il lungometraggio è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Roald Dhal scritto nel 1983, già apparso sul grande schermo col film Chi ha paura delle streghe? datato 1990.

Inizialmente si sarebbe dovuto trattare di un’opera di animazione con la regia di Guillermo del Toro, ma successivamente ci fu un cambio di rotta per lo scarso interesse riscosso dal progetto originale. Il film ha visto la luce nel 2020 e vanta la partecipazione di Anne Hathaway nel ruolo di Grande Strega Suprema, la grande antagonista della storia, e di Octavia Spencer nel ruolo della nonna del protagonista. La colonna sonora è diretta e composta da Alan Silvestri, già famoso per i suoi accompagnamenti musicali in molte opere cinematografiche. Il film

Le streghe, la trama del film

Il film Le streghe è ambientato in Alabama negli anni sessanta. Un ragazzino americano resta orfano e così si trasferisce a casa della nonna materna. Dopo un lungo periodo di tristezza e sconforto, il bambino ritrova finalmente la serenità grazie alle cure della nonna, che lo aiuta ad accettare le ingiustizie della vita e a elaborare così il tremendo lutto della perdita dei genitori.

Una sera il ragazzino riceve in regalo dalla nonna una bellissima topolina ammaestrata che gli farà compagnia d’ora in avanti. Il giorno dopo, però, i due si imbattono in una strega malvagia che scaglia una maledizione sulla nonna del ragazzo, causandole una tosse persistente. Da quel giorno saranno perseguitati dalle malvagie streghe che odiano l’infanzia capeggiate dalla Grande Strega Suprema, la quale ha in mente un malefico piano: vuole aprire una catena di pasticcerie allo scopo di avvelenare tutti i bambini trasformandoli in topi. Grazie a questo trucchetto riesce a scagliare il suo maleficio anche sul protagonista. Sua nonna, che conosce la magia e le pozioni, tenta di rimediare, purtroppo senza successo. Non sarà mai possibile spezzare l’incantesimo, ma i bambini topo riusciranno comunque a vivere serenamente e in armonia grazie alle cure e all’amore della dolce nonnina.

