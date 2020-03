Le top, Ema Kovac e Dayane Mello/ La “separazione” non le ferma (Pechino Express)

La coppia de Le Top, formata da Ema e Dayne, ha ricevuta una “brutta sorpresa” nell’ultima puntata di Pechino Express. Nella sesta puntata, il conduttore Costantino ha infatti deciso di dare una scossa a tutti i concorrenti, separandoli dal compagno originale. Dayane si è trovata a gareggiare Soleil, Ema invece con Gennaro. Accoppiamenti che hanno stuzzicato non poco il conduttore Costantino, curioso di vedere all’opera Dayane e Soleil dopo i litigi delle scorse settimane. Soleil, dal canto suo, non si è fatta turbare e ha affrontato la sfida con grande determinazione. Le due coppie hanno superato la prima prova senza troppe difficoltà, giungendo a buon passo verso la tappa successiva. Passaggio rimediato in scioltezza da Dayane e Soleil, Ema e Gennaro invece hanno dovuto pagare un taxi. Le coppie sono poi giunte ai granai costruiti sull’acqua, dove hanno trovato le indicazioni per la nuova prova.

Ema e Gennaro, ultimi in classifica, si sono dovuti trovare un alloggio per la notte. Ema e Gennaro, a piedi, hanno incontrato casualmente Soleil e Dayne, dando vita a qualche momento di svago prima di ripartire. Ema e Gennaro hanno trovato subito una macchina, Dayane e Soleil no. Quest’ultima coppia si attarda e non si qualifica per la prova vantaggio. Così a Dayane ed Ema viene inflitto l’handicap che costa l’ultima posizione. L’ultima prova consiste nel raggiungere Longsheng, dove la coppia dovrà imparare la canzoncina dei bambini della scuola elementare in cinese. Le top si classificano in terza posizione. Proprio in quest’occasione emerge la forza della coppia Ema e Dayne, che rafforza un rapporto messa a dura prova da un game adventure molto faticoso. Le tensioni comunque non mancano, soprattutto quando si tratta di trovare un passaggio…

Un po’ di nervosismo per Ema Kovac durante la sesta puntata di Pechino Express, con una reazione rabbiosa nei confronti della coppia Dayane e Soleil al momento del trasferimento in auto. Le due, come anticipato, mettono da parte i rancori e i malintesi quando si ritrovano. Il loro pregio è la grande intesa che ha vinto e superato ostacoli molto insidiosi. Il difetto, invece, su può attribuire ad una mancanza di coordinazione. Anche se nell’ultima puntata sono state svantaggiate, come altre coppie, dallo scombussolamento della squadre. Nella sesta puntata le due top Dayane ed Ema sono arrivate terze, un ottimo risultato che si mantiene in linea con la forza di questa coppia. Sicuramente le due potranno fare di più nella puntata in onda questa sera su Rai Due.



