Le top, Ema Kovac e Dayane Mello/ L’invidia per i Wedding Planner.. (Pechino Express)

La quarta tappa, Wat Benchamabophit, attende i concorrenti di Pechino Express e le due top. La prima prova vede le due modelle con il compito di scattare ben cinque selfie seguendo le precise indicazioni della busta rossa. Le due modelle riescono a portare a termine la missione e si dirigono subito nel mercato degli amuleti. La sfida che devono affrontare qui è scambiare i due cornetti napoletani che gli ha dato Costantino con due amuleti locali, la Tigre e il Coccodrillo. Conclusa questa sfida le top riescono quasi subito anche nella successiva, farsi dare un passaggio dai Tuc Tuc in cambio degli amuleti. La prossima prova è arrivare al libro rosso per chi farà la prova immunità. Le due top non vincono e vanno verso la prossima prova, scoprire il significato e il nome del tatuaggio thailandese di Angelina Jolie. Le due sono tra le ultime a riuscirci e vanno verso la tappa successiva. Le due arrivano prime e, quindi, avranno come regalo una birra ghiacciata. Poi andranno a cercare alloggio. Mentre sono al bar ricevono delle lettere dai loro cari, Ema lo riceve dal fidanzato mentre Dayane lo riceve dal fratello. Intanto nella casa delle top arrivano anche i due inseparabili. Dopo una notte di riposo passata in compagnia ripartono il mattino successivo.

PECHINO EXPRESS, LE TOP: INCREDIBILE, MANGIANO UN INSETTO

La destinazione è la casa dell’artista. Una volta arrivate qui dovranno andare al mercato dei fiori e imparare a contare fino a 10. Qui dovranno imparare a fare una collana di fiori. La prossima tappa sarà andare a Chinatown e qui dovranno mangiare un piatto tipico, un insetto. Intanto dopo aver superato la prova per ottenere il visto della Cina arrivano al tempio di Wat Benchamabophit. Le top arrivano prime e decidono di eliminare gli inseparabili.Le due top, silenziose ma determinate, si stanno dimostrando ossi duri. Secondo i due wedding planners sono proprio loro la coppia da battere. Il pregio principale della coppia di giovani donne è che riescono a mantenere la calma tra loro nonostante la tensione del gioco. Il solo difetto che hanno dimostrato le due top in questo episodio è stata un po’ di invidia verso i wedding planners e i gladiatori che in questa occasione si sono aggiudicati un posto nella prova immunità. Nella prossima puntata si prevede che le top saranno sicuramente tra le coppie favorite verso la quinta tappa di Pechino Express. Le due top, insieme a gladiatori e wedding planners, hanno dimostrato grande forza d’animo e capacità di mettersi in gioco e fare le cose con armonia.

