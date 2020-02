Le Top Ema Kovac e Dayane Mello/ Oltre le gambe c’è di più (Pechino Express)

Le bellissime Top Ema Kovac e Dayane Mello iniziano l’avventura a Pechino Express con un look di grande impatto, un bikini che non lascia indifferenti i due Guaglioni, nonché Le Figlie d’arte (“Pensano di stare sullo yacht con Briatore”, il commento acido dell’Argento). All’arrivo della prima sfida, tirare su una cassa per far ripartire la barca che si è fermata, le due modelle non si tirano indietro. Le due riescono nell’intento ma c’è una complicazione: quello che trovano è un sacco pieno di sabbia. Subito dopo riescono a pescare la vera cassa e si cimentano nella risoluzione di un indovinello. Sono le quarte a trovare la statua del Buddha. Le top arrivano sull’isola e trovano un indizio: una foto con una famiglia e un monito a mostrare gentilezza, come consueto nella cultura thailandese. Infatti, una volta trovata la casa e la famiglia, dovranno mangiare la zuppa di pesce, il piatto più piccante della cucina thailandese. Quando arriva il momento della consegna degli zaini però scoprono che i nomi sopra sono di Soleil e di sua madre. Le due continuano il percorso verso la spiaggia, lamentandosi del peso che gli zaini hanno. A vincere la prima gara sono proprio le top, che avranno come ricompensa le mappe del percorso e potranno partire immediatamente. Arrivano per prime a Khora Buri e trovano subito un passaggio. Intanto Costantino informa le due modelle e gli altri concorrenti che devono in questo momento interrompere il viaggio e trovare alloggio. Puntano subito in alto e provano a chiedere asilo in una villa e alla fine hanno il successo sperato, con tanto di tweet postato da Ema in cui ha mostrato una tavola imbandita.. Sono all’ottavo posto al merito con le collegiali. Intanto arriva l’indomani, e una nuova sfida: portare un’offerta di alimenti a un’edicola votiva. Giunge poi il momento di andare a Phanom e le due modelle riescono subito a trovare un passaggio. Finalmente arrivano al tempio e salgono gli scalini. Non arrivano tra i primi tre, quindi con un po’ di tristezza nel cuore vanno alla tappa successiva e decidono di unirsi alle due collegiali. Arrivano alla scuola di scimmie e affrontano un’altra prova, staccare 8 cocchi. Non vincono ma proseguono per la prossima meta raccogliendo 40 cocchi. Partono verso Surat Thani e sono le terze ad arrivare.

LE TOP EMA KOVAC E DAYANE MELLO: NON SOLO BELLE…

Le due top inizialmente sono state sottovalutate da tutti, eppure hanno avuto ottimi risultati. Nella prova della spiaggia sono arrivate per prime e al traguardo di Surat Thani sono arrivate terze. Il principale pregio delle due top è che vogliono dimostrare di essere molto più del loro aspetto fisico e finora, considerando che siamo solo al primo episodio, ce l’hanno fatta. Simpatico a riguardo il siparietto in cui la Kovac, che è originaria della Croazia, dice: “Pensano che siamo superficienti”. Non sono mancati anche momenti di esagerata ilarità, come quando la coppia di Top ha svelato che la farfalla nasce dall’ape… Il rapporto con gli altri concorrenti sembra buono, in particolare quello con le 2 collegiali con le quali si è creato un gioco di squadra. Le aspettative per la prossima puntata sono davvero alte. Ci si aspetta che le 2 tappe continuino a giocare d’astuzia e mantengono il vantaggio acquisito. Il video della presentazione a Pechino Express





