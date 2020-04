Le Top, Ema Kovac e Dayane Mello/ Saranno eliminate dal gioco? (Pechino Express)

Ema Kovac e Dayane Mello sono le Top di Pechino Express 2020, il reality game condotto da Costantino della Gherardesca. Questa settimana le due bellissime modelle si troveranno ancora in gara nella nona puntata dello show in onda martedì 7 aprile 2020 su Rai2. Ma cosa è successo nella precedente puntata? La prima tappa dell’ottava puntata è Wuzhou dove affrontano la prima sfida: costruire un’anatra con i pezzi del tangram, un antichissimo gioco cinese. Le due sembrano avere qualche difficoltà iniziale ma riescono molto bene nella sfida classificandosi al terzo posto. La gara prosegue: le due trovano un cellulare nella busta rossa, così le due modelle si recano nella strada principale della città vecchia dove scoprono il contenuto della prova. Nel loro cellulare c’è collegato un conto in banca da 300 Yuan, soldi che devono raddoppiare realizzando un’attività imprenditoriale. Ema e Dayane decidono così di comprare le bolle di sapone realizzando uno spettacolo per bambini con cui raddoppiano la loro somma. Con i 600 Yuan le due top trovano subito dei passaggi e arrivano come quarte da Costantino. La sfida non è finita per le due top chiamate a trovarsi un alloggio per poi ripartire in direzione Canton con diversi Kg di farina e le uova. A trovare l’alloggio dove dormire è Ema che trova un posto letto in una pala famiglia. La mattina dopo partono con direzione Canton, ma arrivano per ultime e quindi non hanno diritto a partecipare alla prova. Dopo la prova, le due top partono verso la tappa finale di Shenzhen dove arrivano per seconde, un buon segno per le due a conferma di una rinnovata unione e armonia.

Le Top Ema Kovac e Dayane Mello a rischio?

Dayane Mello ha un momento di tensione con le collegiali all’inizio dell’ottava puntata di Pechino Express 2020. Costantino Della Gherardesca chiede alle due top chi vorrebbero vedere in Corea con loro e la loro scelta ricade sulle coppie dei Wedding planner e de I Gladiatori. La ex naufraga de L’Isola dei Famosi ci tiene a precisare di non voler salvare le due collegiali perché ritiene non siano ancora al livello degli altri due gruppi in gara. La puntata però mette in luce i difetti della coppia formata da Ema Kovac e Dayane Mello che mostrano i primi segni di un possibile calo di intesa e complicità, visto che tra le due top comincia ad esserci un pò di tensione. In particolare Dayane comincia a non gradire il modo in cui Ema le parla e non fatica a dirglielo in modo chiaro e diretto. La Kovac dal canto suo sembra molto agitata e in ansia per la gara e chiede alla sua compagna di viaggio di darle tregua. Il pregio della coppia, ricordiamo, è la loro capacità innovativa e pratica durante le prove concrete di gioco come quella della creazione del business. Nella prossima puntata dello show però le due top dovranno cercare di ritrovare quell’armonia iniziale che le ha portate fino a qui, in caso contrario potrebbero seriamente rischiare di essere eliminate dal gioco. Riusciranno a salvarsi?



