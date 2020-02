LE TOP, DAYANE MELLO E EMMA KOVAC/ Argento: “Non siete in vacanza!” (Pechino Express)

Ema Kovac e Dayane Mello illuminano la prima puntata di Pechino Express con i loro fisici statuari. Sdraiate in barca salutano i nuovi compagni di avventura, in attesa di scoprire la missione della prima tappa. Il duo delle ‘Top’ non si è ancora calato nello spirito del gioco e vive il reality con grande spensieratezza e con tanta voglia di scherzare. Ema Kovac e Dayane Mello prendono il sole in barca, non nascondono le loro curve e indispettiscono Asia Argento, altra concorrente di questa stagione di Pechino Express. “Queste non hanno capito che non stanno in vacanza”, dice l’Argento. Ema Kovac e Dayane Mello dovranno cambiare registro e dimostrare di saperci fare anche lontane dal mondo dai social network… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ema e Dayane il duo di bellissime di Pechino Express

Un duo di bellissime è pronto ai nastri di partenza di Pechino Express: parliamo di Ema Kovac e Dayane Mello, entrambe modelle ma con personalità molto diverse, che gareggiano insieme come coppia delle “Top”. Ema Kovac, biondissima ventisettenne nata in Croazia nel 1992, è una modella famosa in Italia per aver prestato il volto a Madre Natura nell’ottava edizione di Ciao Darwin. Alta un metro e settantanove centimetri, con profondi occhi verdi, Ema vanta un curriculum di tutto rispetto nel settore della moda e della pubblicità. Ha lavorato per alcuni tra i brand più famosi, partecipando alle sfilate di Just Cavalli, Versace, Guess, Tezenis e di altri importanti stilisti. Grazie alla sua professione ha viaggiato molto, fino a stabilirsi definitivamente a Milano, città in cui ha trovato l’amore: il fortunato è l’italiano Luca Laticina, con cui Ema potrebbe presto convolare a nozze. Dalla moda alla televisione il passo è breve e nel 2019 Ema è stata scelta per il ruolo di Madre Natura…non senza qualche polemica. Alcuni esperti sostengono che il fisico di Ema non sia frutto solo di dieta ed attività fisica, ma sia stato ritoccato dal bisturi, contrariamente al principio secondo il quale “Madre Natura” dovrebbe avere una bellezza “naturale”.

EMA KOVAC E DAYANE MELLO: UNA COPPIA “TOP” A PECHINO EXPRESS

Dayane Mello, caliente brasiliana classe 1989, è la seconda componente della coppia “Top”. Nata a Joinville, Dayane si è trasferita in Cile all’età di 17 anni iniziando a lavorare come modella per una piccola agenzia ed approdando poi alla prestigiosa Elite Model. Con la sua bellezza folgorante Dayane ha bruciato le tappe sfilando per marchi quali Intimissimi, Yamamay, Breil e Pollini. E’ comparsa anche sul magazine Sportweek (leader nella pubblicità di costumi da bagno), in alcuni videoclip musicali e sul calendario 2015 della rivista For Men Magazine. Mamma della piccola Sofia, nata dalla relazione con il modello italiano Stefano Sala (ex Grande Fratello Vip), Dayane adora mettersi alla prova: nel 2014 ha gareggiato a Ballando con le Stelle in coppia con Samuel Peron, mentre nel 2015 è arrivata alla semifinale del reality show Monte Bianco – Sfida verticale, ambientato tra montagne e ghiacciai. Nel 2017 ha partecipato all’Isola dei Famosi, da cui è stata eliminata nel corso della seconda puntata ma che le ha dato modo di iniziare un flirt con Stefano Bettarini. Cosa riserverà a questa coppia “Top” l’esperienza a Pechino Express?



