Le Tre e un Quarto tornano a Reazione a Catena: “Ecco quando”/ “Il montepremi vinto? Ecco cosa ne faremo”

Le Tre e un quarto pronte a tornare in gara a Reazione a Catena: ecco quando

Le Tre e un quarto sono le campionesse di Reazione a Catena che hanno abbandonato il programma alcun i giorni fa dopo ben 23 puntate consecutive vinte e circa 230mila euro conquistati. Un vero e proprio record che si è però stoppato quando Marco Liorni ha annunciato il loro ritiro. “Eravamo soddisfatte e poi abbiamo vinto tanti soldi, va bene così”, raccontano Letizia, Elisa e Carolina in un’intervista esclusiva a Chi.

Le tre hanno dovuto lasciare per dedicarsi ai loro studi che “sono sempre al primo posto”, hanno spiegato al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Letizia infatti studia Digital and Interaction Design, Carolina è impegnata in una doppia laurea in Ingegneria biomedica e Ingegneria dei materiali delle nanotecnologie. Infine Elisa invece studia Ingegneria meccanica. “Abbiamo deciso insieme, tornare all’università è la scelta giusta”, hanno spiegato.

Le Tre e un quarto e il montepremi vinto a Reazione a Catena: “Come lo spenderemo”

I fan delle Tre e un quarto saranno però felici di sapere che il trio di campionesse tornerà presto a Reazione a Catena, però farà parte della sfida dei campioni che si terrà dal 24 al 30 ottobre: “Non vediamo l’ora di tornare in gara!”

Ma cosa ne faranno Le Tre e un quarto dei soldi vinti? Letizia svela: “Un regalo a mia sorella, perché quando ero bambina mi ha fatto un po’ da mamma. Quando ha iniziato a lavorare mi ha fatto molti regali. Adesso è arrivato il momento di ricambiare”. Carolina invece: “Porterò prima in viaggio mio fratello, più piccolo di me di tre anni, poi il mio fidanzato in Costiera Amalfitana”. Infine Elisa: “I miei genitori quest’anno non hanno potuto festeggiare il loro 25esimo anniversario di matrimonio per problemi familiari: regalerò loro una vacanza solo per due”.

