Le tre vite di Donato Bilancia/ Su Rai 2 il docu film sul serial killer dei treni

Le tre vite di Donato Bilancia, docufilm di Rai 2 diretto da Pino Corrias

Le tre vite di Donato Bilancia va in onda oggi, venerdì 7 ottobre 2022, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Il docufilm è stato realizzato dalla CPTV Rai Milano nel 2022 e diretto sapientemente da Pino Corrias con il contributo aggiuntivo di R. Pezzini.

Noto come Il serial killer dei treni o come Il serial killer delle prostitute Donato Bilancia commise alla fine degli anni ottanta ben diciassette omicidi. La sua storia viene ripercorsa in maniera logica e senza nessun interesse nel condannare chi è morto in carcere tra l’altro da non moltissimo tempo, era il dicembre del 2020. Si ripercorre così un pezzo della storia della cronaca nera del nostro paese, uno dei più tristi degli ultimi anni.

Le tre vite di Donato Bilancia, la trama del film

Il documentario Le tre vite di Donato Bilancia è realizzato mediante un racconto minuzioso delle diverse fasi relative alla vita di uno dei killer seriali più cruenti e ambigui della storia italiana. Arrivato ad uccidere quasi 20 persone a sangue freddo, ha raggiunto un record inquietante di vittime che nessun criminale era mai riuscito a stabilire. Il docu-film parte dagli anni peggiori della sua storia, ovvero quelli che racchiudono la maggior parte dei delitti del mostro orientativamente avvenuti tra il 1997 e 1998.

In soli sei mesi Dario Bilancia è riuscito a mettere a segno una serie di crudeli e meschini delitti senza alcuna ragione alla base. La trama cerca quindi di svolgersi attraverso una sorta di indagine sulle idee malsane alla base di un comportamento seriale così misterioso e cruento. Nella pellicola sono inoltre presenti numerosi contenuti originali al fine di offrire una testimonianza e documentazione preziosa e minuziosa per ricostruire i fatti postumi e contemporanei alla sentenza avvenuta proprio nel 1998.

In particolare, sono offerti contenuti incredibili sulle sue confessioni in riferimento ai delitti con nessuna modifica successiva. Viene inoltre raccontata la storia dell’uomo prima della terribile svolta delinquenziale fino alla reclusione e alla vita di prigione. I 20 anni da scontare si concludono proprio nel dicembre del 2020 che coincide con il passaggio a miglior vita di quello che è considerato il peggior killer della storia nazionale. Dopo aver contratto il coronavirus nella sua fase più acuta, il folle assassino ha infatti perso la vita dopo aver lottato invano per la guarigione, morendo di fatto senza avere mai più la libertà perduta 20 anni prima.

