Le verità nascoste/ Video, su Rai 3 il film con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer

Le verità nascoste è un film del regista Robert Zemeckis del 2000, dal titolo originale What Lies Beneath; il film verrà trasmesso sui Rai 3 venerdì 6 settembre alle ore 21.20. La pellicola è del genere thriller con chiara ispirazione hitchcockiana ed è interpretato da Michelle Pfeiffer in coppia con Harrison Ford. Il soggetto che dà origine al film è di Sarah Kernochan che prende spunto in parte da un’esperienza autobiografica. A rendere più suggestiva la storia raccontata, poi, contribuiscono le musiche di Alan Silvestri e le scenografie pensate e realizzate da Jim Teegarden e Rick Carter. La pellicola ha incassato quasi 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

Le verità nascoste, la trama del film

In Le verità nascoste si racconta la storia di Claire (Michelle Pfeiffer), moglie felice e madre di famiglia che si trova a doversi inventare una nuova vita quando l’unica figlia lascia la famiglia per iscriversi al college. Così Claire decide di accettare la proposta di suo marito Norman (Harrison Ford) e di trasferirsi nel Vermont. Qui, tentando di costruirsi una nuova quotidianità, fa amicizia con la vicina di casa Mary (Miranda Otto) con la quale si scambia ricette e chiacchiere. Ben presto, però, Claire si convince che Mary abbia paura di suo marito e che nasconda una storia di violenze e soprusi. Questa convinzione si radica in lei ancora di più quando Mary sparisce e Claire teme che sia stata uccisa dal coniuge. Iniziano a verificarsi strani accadimenti, a casa e fuori, e per Claire c’è una sola spiegazione a queste impossibili coincidenze: il fantasma di Mary sta cercando di mettersi in contatto con lei per rivelarle il nome del suo assassino. Le cose, però, non stanno così come sembra e qualche giorno dopo non solo Mary ricompare ma soprattutto non sembra assolutamente spaventata dal marito con il quale, anzi, va molto d’accordo. Ciò non regala una maggiore serenità a Claire che continua ad essere perseguitata dalle visioni di una ragazza bionda che le dà indicazioni per scoprire un mistero. A poco a poco tutto si fa chiaro nella mente di Claire che capisce che quelle visioni hanno a che fare con una ragazza scomparsa in circostanze misteriose la quale aveva avuto una relazione extraconiugale proprio con Norman. La stessa Claire aveva scoperto tutto cogliendo i due in flagrante a casa propria ma ne aveva perso memoria di questo episodio in seguito ad un brutto incidente d’auto: sconvolta dalla scoperta si era messa al volante perdendo il controllo dell’auto. La memoria, però, ritorna grazie all’intervento soprannaturale dello spirito della ragazza che vuole giustizia. Claire dovrà così rendersi conto che la sua vita non è ciò che lei credeva e soprattutto che l’uomo che le è accanto nasconde un orribile segreto.

