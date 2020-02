Le Vibrazioni, canzone “Dov’è”/ Francesco Sarcina cerca la felicità (Sanremo 2020)

Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2020. La band milanese calcherà il palco dell’Ariston in occasione della settantesima edizione del Festival della canzone italiana. Il gruppo, guidato dal frontman Francesco Sarcina, è già conosciuto al grande pubblico della kermesse musicale ligure per le loro partecipazioni ai Festival del 2005 e a quello del 2018, oltre che per i tanti brani pubblicati nel corso della loro ventennale collaborazione. Parliamo di canzoni come Dedicato a te, Vieni da me, Raggio di sole, Angelica e tanti altri ancora. La nuova partecipazione al Festival di Sanremo condotto da Amadeus, vedrà Francesco Sarcina e gli altri componenti della band esibirsi con il brano dal titolo Dov’è. A dirigere l’orchestra in occasione dell’esibizione de Le Vibrazioni ci sarà un volto storico di Sanremo: il maestro Beppe Vessicchio. In merito al brano che presenteranno sul palco dell’Ariston, gli artisti di Vieni da me hanno spiegato che il testo della canzone può essere paragonato ad un inno alla felicità, che è fatta di cose semplici mentre l’essere umano tende a complicarsi la vita e pur di rincorrere cose futili e aberranti.

Le Vibrazioni a Sanremo 2020: Francesco Sarcina e il gossip…

In una recente intervista Le Vibrazioni hanno dichiarato anche di sentirsi veterani del Festival della canzone italiana, ma non per questo vecchi. Dopo una pausa durata circa cinque anni (dal 2012 al 2017) la band milanese era tornata a far parlare di sé con la partecipazione alla Festival della canzone italiana 2018, quando è stato presentato il brano Così sbagliato. Nello stesso anno è uscito il singolo Amore Zen nato dalla collaborazione artistica con il rapper Jack La Furia. Ma Francesco Sarcina ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata. È stato infatti sposato con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia. La fine della loro storia d’amore sembrerebbe legata ai numerosi tradimenti da parte del cantante milanese. La stessa Clizia, ripresa dalle telecamere del reaity show di Canale 5 avrebbe più volte parlato del suo matrimonio caratterizzato dall’infedeltà del suo sposo, che non avrebbe avuto solo delle scappatelle, ma avrebbe imbastito delle vere e proprie relazioni extra coniugali durature. Una in particolare, quella con Grazia Sepe, ha determinato la fine del matrimonio. Si tratta di una giovane 22enne napoletana che, in sua difesa, ha dichiarato che il suo amante le aveva raccontato di essere sì sposato ma di vivere da separato in casa.





