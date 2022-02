Le Vibrazioni, chi sono i membri della band a Sanremo 2022 con “Tantissimo”/ Una ballata d’amore…

LE VIBRAZIONI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “TANTISSIMO”

Le Vibrazioni tornano protagonisti al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Tantissimo” che segnerà una nuova possibilità di confronto. Erano stati presenti già nel 2020 con il quarto posto grazie al brano ‘Dov’è’. Il nuovo pezzo si presenta come una ballata d’amore, ma non ci sono ancora dettagli su quali saranno le altre eventuali tematiche affrontate dalla canzone. Chiaramente vige riserbo totale sulla melodia, che per i regolamenti in vigore al Festival deve essere assolutamente inedito e non deve essere pubblicato da nessuna parte fino alla prima esecuzione assoluta sul palco dell’Ariston. IL Gruppo è composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda.

La sensazione è che l’aver sfiorato il podio nella prima edizione condotta da Amadeus e Fiorello abbia rilanciato le ambizioni de Le Vibrazioni, con i membri della band sempre più determinati a trionfare per portare a casa statuetta dorata di Sanremo e suggellare cosi i loro oltre venti anni di carriera. Come anticipa Sorrisi.com, il brano si apre con una “schitarrata”, è veloce e rock dalle evidenti sonorità anni Ottanta.

CHI SONO LE VIBRAZIONI: IL LORO PASSATO A SANREMO

La prima partecipazione de Le Vibrazioni al Festival di Sanremo risale al 2005, entrando in gara con la canzone ‘Ovunque andrò‘. Tra la prima e la seconda apparizione alla kermesse ligure passeranno ben tredici anni però. Questo perché la band capitanata da Francesco Sarcina ha sempre mantenuto la sua vocazione underground, preferendo restare lontana dai canali mainstream.

Questo non ha inciso però in maniera negativa sul loro successo, tutt’altro. Il ritorno a Sanremo è datato 2018, con il brano ‘Così sbagliato’, culminato con l’undicesima posizione nella classifica finale. Da quel momento in poi il gruppo guidato da Francesco Sarcina ci ha preso gusto. Ecco dunque che la band ha partecipato nuovamente nel 2020. Adesso, quindi, arriva per il gruppo la nuova imperdibile occasione.

