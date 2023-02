Le Vibrazioni/ Collaborazione inedita con i Modà. Da marzo il nuovo tour

LE VIBRAZIONI, OGGI DUETTO CON I MODÀ A SANREMO 2023

Le Vibrazioni con i Modà animeranno la serata di oggi, 10 febbraio, dedicata ai duetti ed eseguiranno il brano della popolare band, Vieni da me, al Festival di Sanremo 2023. Il brano è stato pubblicato nel 2003 e nonostante siano passati 20 anni, è ancora molto attuale e si può considerare come uno dei classici della canzone italiana. La versione che porteranno sul palco dell’Ariston è orchestrale e le voci diverse di Kekko Silvestre e Francesco Sarcina possono conferire maggiore prestigio al brano.

Tra la predilezione per la melodia dei Modà e lo stile più rock delle Vibrazioni, il risultato non può che essere eccellente. Le due band non hanno avuto collaborazioni in passato ma entrambe dichiarano di essere entusiaste all’idea di condividere un palco così ricco di fascino. Irriverente l’uno, più timido e riservato l’altro i due frontman Francesco Sarcina e Kekko Silvestri saranno in grado di sorprendere ed entusiasmare il pubblico.

LE VIBRAZIONI: A MARZO PARTE IL TOUR

Le Vibrazioni si formano nel 1999 e il loro debutto discografico avviene nel 2003. Una carriera costellata di successi e di brani che sono passati di diritto alla storia come Dedicato a te, Angelica e il brano che canteranno sul palco dell’Ariston quest’anno, Vieni da me. Nel 2012, la band si ritira dalle scene e ne fa ritorno nel 2017, partecipando al Festival di Sanremo nel 2018, nel 2020 3 nel 2022. A dicembre, dopo una serie di rinvii e stato pubblicato il loro ultimo lavoro discografico, un Ep Presente in tutte le piattaforme digitali che contiene 5 brani inediti di notevole spessore artistico.

Lo slittamento dell’uscita del lavoro è dovuto ad una serie di equivoci con il loro ex produttore. Il gruppo è stato presente nella puntata di lunedì 30 gennaio al programma di Fiorello Viva Rai 2, dove hanno eseguito il brano Ridere ancora con grande successo. In seguito, la band, ha dato vita, con il popolare mattatore ad un siparietto comico/musicale sulle note del brano, Ho scritto ti amo sulla sabbia. La band sarà dal vivo a marzo con tre date nelle città di Roma, Milano e Torino.











