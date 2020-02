Le Vibrazioni, “Dov’è”/ Podio vicino: “Sarebbe bellissimo” (Sanremo 2020)

Le Vibrazioni tra i grandi favoriti al Festival di Sanremo 2020: il brano “Dov’è” sta convincendo tutti e la band guidata da Francesco Sarcina potrebbe addirittura arrivare alla vittoria. «Siamo arrivati senza aspettative che è la cosa migliore, così ce la godiamo di più. Questa è una gioia non ce lo aspettavamo», hanno spiegato Le Vibrazioni ai microfoni de Il Giorno, evidenziando l’importanza di avere Peppe Vessicchio come direttore d’orchestra: «Il Maestro Vessicchio ci fa l’effetto giusto, ci fa scendere l’ansia e lui è la vera rockstar, ci fa onore che abbia scelto noi per tornare all’Ariston». Il podio, spiega Sarcina, «sarebbe una cosa che andrebbe negli annali di famiglia, già così siamo stacontenti, sarebbe un regalo bellissimo». E non mancano le dediche: «Io dedico tutto questo alla bellezza e alla magia della vita, nonostante le sofferenze e le cose che accadono anche per colpa mia, siamo esseri umano, sbagliamo, l’importante è capire e migliorarsi perchè abbiamo dei figli e i ragazzi vanno protetti per affrontare meglio le difficoltà. Al Governo dedicherei la canzone La gioia dov’è».

LE VIBRAZIONI, BOOM DI “DOV’E'” A SANREMO 2020

«Bisogna imparare ad accusare il colpo e accettare gli eventi brutti che succedono. Sono cose che sono accadute non solo a me, ma sono situazioni comuni anche a tanta gente. La nostra fortuna è che dalla nostra parte abbiamo la musica che spesso è un canale di sfogo o meglio funziona più che una seduta dallo psicanalista!», hanno raccontato Le Vibrazioni a FQ Magazine sul brano “Dov’è”, aggiungendo poco dopo: «Bisogna individuare il problema e riuscire a distaccarsene. Spesso veniamo manipolati da mille sovrastrutture della società, condizionati da un sacco di inutilità. Ecco, è fondamentale liberarsi da tutto questo. Ed è anche il senso della canzone che canteremo». Poi sulla genesi della fortunata canzone: «Ho scritto tantissime cose in questo ultimo periodo. Poi si arriva ad un punto, dove cambia la visione e nasce l’esigenza di scrivere per mettersi in gioco con altri punti di vista. C’è stato un bel confronto con Casalino e Simonetta e noi stessi ne siamo usciti arricchiti».

