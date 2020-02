Le Vibrazioni e Canova, duetto Sanremo 2020/ Un’emozione Da Poco, è “pace” dopo Amici

A Sanremo 2020 Le Vibrazioni duetteranno con i Canova, nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2020 con il brano Un’emozione da poco di Anna Oxa. Le parole di rimpianto di Francesco Sarcina ricordano che li aveva lasciati fuori per favorire i Dear Jack: una scelta che ha voluto compensare con un duetto con loro nella serata cover della kermesse. Nel 2014 nel programma Amici di Maria de Filippi il cantante de Le Vibrazioni si era ritrovato ad essere giudice esterno per determinare il vincitore di una sfida tra due band musicali: I Canova e i Dear Jack. Aver preferito i secondi fu per lui una scelta non facile, perché aveva apprezzato il talento di entrambi i gruppi. Ma stavolta ha deciso di rimediare restituendo ai Canova la visibilità che in qualche modo gli aveva sottratto: saliranno con lui sul palco dell’Ariston per dimostrare cosa sanno fare. Ai tempi della sfida il cantante aveva deciso di proteggerli, evitando di esporli al pubblico troppo presto. Era convinto che la band sarebbe potuta crescere ancora, al riparo da una ribalta che gli avrebbe impedito di trovare il tempo per perfezionare alcune imprecisioni. Non voleva sottoporli a critiche facili, perchè sapeva che i Canova sarebbero emersi comunque in tempi più maturi.

Le Vibrazioni e Canova, duetto Sanremo 2020 Un’emozione Da Poco: un testo di Ivano Fossati

Il testo di Un’emozione da poco, canzone che Le Vibrazioni porteranno con Canova a Sanremo 2020, è stato scritto da Ivano Fossati. L’accoppiata con il genere indie pop dei Canova non potrà che accrescerne l’originalità del brano. Ci aspettiamo una bella performance, del resto si tratta di una canzone che nel riascoltarla stimola un’emozione non da poco. Si era classificata al 2° posto nel Festival del 1978 e nel 2001 l’avevamo riascoltata in un nuovo arrangiamento nell’album L’eterno movimento della stessa Oxa. Altre cover dello stesso brano le avevamo sentite grazie agli Aram Quartet nel 2008, i vincitori della primissima edizione del Talent X Factor, e Paola Turci nella serata cover di Sanremo 2017. In un’intervista rilasciata all’Ansa Sarcina ha anticipato che insieme alla band proporrà una versione prog, trasformando la canzone in una sorta di musical.

La crescita dei Canova

Grazie alla scelta de Le Vibrazioni i Canova torneranno a colpire ancora e stavolta lo faranno a Sanremo 2020. Reduce da Lento Violento, il nuovo singolo uscito a Novembre scorso, la band saprà farsi apprezzare. Li abbiamo visti brillare con brani come Vita sociale, l’amatissima Treesome, Manzarek Per Te, Goodbye Goodbye diventando pietre miliari del pop italiano. Attualmente contano più di 44 milioni di stream e la pausa che si sono presi per tornare più carichi di prima produrrà i suoi frutti tra qualche giorno, Giovedì 6 Febbraio 2020 per l’esattezza. A settembre il gruppo aveva subito un cambiamento per via dell’abbandono inaspettato del bassista Federico Laidlaw. Una scelta che ha turbato profondamente, ma che nessuno ha potuto evitare. La composizione del gruppo al completo ha eseguito le ultime due tappe dei concerti di Pisa e Milano. E proprio al Circolo Magnolia milanese i Canova hanno celebrato i loro dieci anni di carriera ricordando quella strada che fino a quel momento era stata percorsa dal gruppo al completo. Durante il concerto la band aveva alternato le canzoni nuove a quelle del primo album Avete ragione tutti, accontentando i gusti di tutti i fan presenti quella sera. Probabilmente quella sera che consacrava il saluto ufficiale a uno di loro il tratto distintivo dei loro pezzi si è fatto sentire a gran voce. Del resto, il Maiunagioia della nostra generazione che hanno sempre decantato è stato il filo conduttore delle loro canzoni sin dagli esordi. Adesso dei Canova restano: Matteo Mobrici alla voce, pianoforte e chitarra acustica, Fabio Brando alla chitarra elettrica e Gabriele Prina alla batteria. Cosa ne sarà della carriera di Federico Laidlaw non lo sappiamo ancora, ma siamo certi che per il duetto accanto a Le Vibrazioni farà il tifo per la sua vecchia band.

Il brano con cui le Vibrazioni sono in gara

Le Vibrazioni saranno in gara al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Dov’è, scritta dagli stesso Sarcina, D. Simonetta e R. Casalino. Si tratta di una lunga riflessione sulla vita e sull’importanza del saper incassare i colpi duri senza mai arrendersi. La chiave di lettura di questo brano è la ricerca incessante della felicità racchiusa nelle piccole cose, a contrasto con quei problemi lavorativi o personali che prima o poi tutti dobbiamo affrontare. Il pubblico ha grandissima curiosità di vedere come potrà svilupparsi l’esibizione che ha sempre permesso alla band di dare qualcosa in più, oltre ovviamente alle sonorità e alla bellissima voce del frontman Francesco Sarcina.

