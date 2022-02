Le Vibrazioni e Sophie and the Giants cover Live and Let Die/ Brano storico a Sanremo 2022

LE VIBRAZIONI, COVER “LIVE AND LET DIE” A SANREMO 2022

Per la serata cover del Festival di Sanremo 2022, Le Vibrazioni presenteranno in collaborazione con la splendida voce dei Sophie and the Giants, sotto la direzione del maestro Peppe Vessicchio, il brano Live and Let Die. Si tratta di una canzone storica degli anni ’70, scritta precisamente nel 1973 da Paul McCartney e dalla moglie Linda. Venne eseguita dai Wings, la band del musicista dei Beatles, e divenne nota al grande pubblico in quanto inserita nell’omonimo film di James Bond, 007 – Vivi e lascia morire, appunto, Live and let die.

La canzone venne commissionata esplicitamente per il film, e vide la collaborazione fra l’ex Beatle e il produttore George Martin: i due, oltre alla produzione, parteciparono assieme anche all’arrangiamento delle parti di orchestra. Live and Let Die, che questa sera verrà proposta in versione cover da Le Vibrazioni e Sophie and the Giants, è stata la prima canzone di James Bond ad essere nominata per l’Academy Award, ma giunse seconda dietro a The Way We Were.

CHI SONO “SOPHIE AND THE GIANTS” OGGI A SANREMO 2022?

I Sophie and the Giants, che quest’anno parteciperanno alla cover di Sanremo 2022 di Live and Let Die con Le Vibrazioni, sono un gruppo britannico fondato nel 2015. Sophie è il nome della cantante, Sophie Scott, ed è stata lei a creare il gruppo che pubblicò il primo brano nel 2018, il singolo Monsters, e quindi il primo Ep nell’ottobre dello stesso anno, leggasi Adolescence. Fu un enorme successo, raggiungendo più di 10 milioni di stream su internet e facendo conoscere i Sophie and the Giants al mondo intero. Nel corso di questi tre anni sono state numerose le hit realizzate, fra cui il brano Hypnotized con il deejay tedesco Purple Disco Machine, con delle tipiche sonorità italo-disco anni ’80. Il 18 giugno scorso, invece, il gruppo ha collaborato con Michele Bravi nel brano Falene, altra collaborazione senza dubbio estremamente riuscita.

LE VIBRAZIONI: QUARTA VOLTA A SANREMO

C’è quindi grande attesa per la cover di Live and Let Die realizzata da Sophie and the Giants e Le Vibrazioni. Tra l’altro la band italiana è alla sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo dopo aver preso parte allo show dell’Ariston nel 2005, poi nel 2018 e nel 2020, ed è tornata in Liguria con un grande carico di ottimismo e con la sua vena rock che da sempre la contraddistingue. Per loro si è trattato di un ritorno comunque dopo un periodo di stand by, visto che l’ultimo singolo de Le Vibrazioni fu proprio quello presentato a Sanremo per la 70esima edizione del Festival, leggasi Dov’è, entrato nella top 100 delle canzoni più trasmesse delle radio nel 2020. “Tantissimo” è invece il brano che il gruppo ha presentato negli scorsi giorni alla kermesse canora.



