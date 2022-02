Le Vibrazioni finale Sanremo 2022, “Tantissimo” non convince/ Beppe Vessicchio “talismano” per il recupero?

Ultima esibizione al Festival di Sanremo 2022 anche per il gruppo Le Vibrazioni. La storica band milanese nata a fine millennio scorso, porterà sul palco dell’Ariston, per il gran finale, il brano “Tantissimo”. Fino ad oggi la canzone non sembra aver convinto la critica, così come testimoniato dalla posizione attuale in classifica, il 20esimo piazzamento assoluto davanti solamente a Tananai, Ana Mena, Giusy Ferreri, Higsnob e Hu e Yuman.

In ogni caso si è trattato di un piccolo balzo in avanti visto che, prima della serata cover, Le Vibrazioni erano 22esime, di conseguenza c’è modo per sperare di entrare magari nella top 15, se non addirittura nei primi dieci posti, cosa comunque molto complicata. Il pezzo Tantissimo in ogni caso piace, visto che in radio è molto passato, e in classifica iTunes occupa al momento il 21esimo posto, subito dopo (fra gli altri brani sanremesi) Ana Mena (18esima con Duecentomila ore), e davanti a “Virale” del giovane Matteo Ramano.

LE VIBRAZIONI IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON TANTISSIMO

Nella quarta serata di Sanremo 2022, quella delle cover, Le Vibrazioni si sono esibite nel remake di un brano rock da urlo, leggasi Live and let die, di Paul McCartney e della moglie Linda, e per dare un tocco femminile allo stesso pezzo la band lombarda ha chiamato sul palco Sophie di Sophie and the giants, straordinaria voce del gruppo britannico indie pop. Nonostante il passo in avanti nella chart generale, la prestazione de Le Vibrazioni non è stata comunque memorabile, alternando parti del brano convincenti, ad altre molto meno. Sarcina & co sono apparsi senza dubbio più a loro agio nelle precedenti tre serate del Festival di Sanremo 2022, con la loro “Tantissimo”, mentre per la quarta serata non sono riusciti ad ottenere la sufficienza.

LE VIBRAZIONI: “LA CLASSIFICA? IN RADIO IL PEZZO STA ANDANDO BENE”

In ogni caso Le Vibrazioni, che tra l’altro sono l’unica band in gara al Festival di Sanremo 2022, non sono delusi dalla classifica, che fino ad oggi non li ha premiati: “Ci riempie di gioia, sulla scia di Vasco e di Zucchero: siamo soddisfatti della classifica (ride, ndr). Non è il nostro primo Festival, sappiamo bene che a volte la classifica dice certe cose e altre volte dice cose diverse, ma siamo veterani ed esperti – le parole di Sarcina rilasciate nella giornata di ieri al quotidiano Il Giornale – sappiamo che il gioco vale la candela, in una settimana fai il lavoro di un anno. Il brano sta andando bene in radio: noi facciamo questa vita per suonare e per fare i concerti, questa è la nostra missione. Le classifiche sanremesi a volte vanno in un certo modo: chi se ne frega, fondamentalmente”. Più chiaro di così…



