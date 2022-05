Le Vibrazioni, Francesco Sarcina/ Da Sanremo al Concerto Primo Maggio: un 2022 di rinascita

Al concerto del Primo Maggio 2022 che si tiene ogni anno a Roma e trasmesso in televisione si esibiranno anche Le Vibrazioni, storico gruppo della musica italiana. Il concerto, condotto dall’attrice Ambra Angiolini, vedrà alternarsi numerosi artisti sul palco, celebri cantanti italiani che porteranno le loro migliori canzoni per far divertire, emozionare e cantare il pubblico italiano presente in piazza e gli spettatori che lo seguiranno da casa. Le Vibrazioni, come molti sapranno, sono un gruppo italiano che si è formato nel 1999 a Milano e realizza canzoni pop e rock.

Francesco Sarcina: "Liti tra Vibrazioni? Ci sfoghiamo sul palco"/ "Non come Morgan…"

Ha sempre riscontrato un grande successo tra il pubblico italiano, dal momento che propone brani coinvolgenti e travolgenti. Le canzoni più celebri e famose del gruppo Le Vibrazioni sono sicuramente: Tantissimo, Dedicato a te, Vieni da me, Dove, Così sbagliato, In una notte d’estate, Ovunque andrò, Pensami così, Ogni giorno ad ogni ora, Dimmi, Per fare l’amore e tante altre che il pubblico italiano ama e canta sempre insieme a loro. Siamo curiosi di conoscere quale brano porteranno sul palco del concerto del Primo Maggio per cantarlo insieme a loro.

Le Vibrazioni finale Sanremo 2022, "Tantissimo" non convince/ Beppe Vessicchio "talismano" per il recupero?

Chi sono Le Vibrazioni, la carriera della band

Il gruppo de Le Vibrazioni, oggi al Concerto del Primo Maggio, è formato dal cantante Francesco Sarcina, Stefano Verderi alle tastiere e alla chitarra, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria. Hanno realizzato cinque album in studio a partire dal 2003: Le Vibrazioni, Le Vibrazioni II, Officine meccaniche, Le strade del tempo, V; un album dal vivo nel 2008 intitolato En Vivo; una raccolta nel 2011 Come far nascere un fiore e un EP nel 2022 VI.

L’EP VI realizzato quest’anno contiene cinque brani inediti che il gruppo vuole portare in tour su vari palchi italiani durante l’estate per far cantare e ballare gli italiani e uscire dal brutto periodo che tutti hanno dovuto affrontare da ormai due anni. Il brano Tantissimo, che fa parte del nuovo album prodotto, lo avevano portato al Festival di Sanremo 2022 riscontrando, anche dopo le serate del festival, un grande successo da parte del pubblico italiano. Questo album sarà pubblicato in maniera diversa rispetto alla tendenza attuale di pubblicazione, dal momento che verranno pubblicati prima cinque brani, poi altri cinque e infine gli ultimi cinque, in modo tale che il pubblico possa ascoltarli con calma e assaporarne pochi alla volta per capirli e sentirli meglio.

LE VIBRAZIONI SIGNIFICATO TESTO CANZONE SANREMO 2022 "TANTISSIMO"/ "La sofferenza..."

Le Vibrazioni: il video di Tantissimo













© RIPRODUZIONE RISERVATA