Le Vibrazioni/ Francesco Sarcina e la band al Fabrique di Milano

Le Vibrazioni sono tra gli ospiti del Concertone del Primo Maggio, organizzato dai sindacati dei lavoratori, trasmesso su Rai 3 e Radio 2, a partire dalle 20. La trentesima edizione ella kermesse non si terrà a Piazza San Giovanni a Roma, come negli scorsi anni, ma all’Auditorium Parco della Musica e dai palchi di altri luoghi italiani, con esibizioni live e registrate, per adeguarsi alle norme dettate dall’emergenza sanitaria e che impone il distanziamento sociale. Il gruppo guidato da Francesco Sarcina, si esibirà dal palco del Fabrique, noto locale milanese che riaprirà eccezionalmente per l’evento. Le band pop rock suonerà alcuni dei loro successi, tra cui il singolo “Dov’è”, classificatosi alla quarta posizione della classifica dell’ultimo Festival di Sanremo. Intanto, per ascoltare Le Vibrazioni dal vivo è necessario aspettare, in quanto il tour per i teatri, che sarebbe dovuto iniziare a marzo, è stato rinviato in autunno, a causa dell’emergenza sanitaria, con date ancora da stabilire, mentre i fan sono stati rassicurati sulla validità dei biglietti già acquistati.

Le Vibrazioni, la quarantena di Francesco Sarcina

Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, vive il periodo di isolamento scrivendo canzoni e divertendosi a postare sui social diversi ricordi, tra cui una sua foto del 1998, in cui aveva 22 anni, raccontando che gli ere stata inviata dalla Giulia protagonista del noto brano “Dedicato a te”, con sotto scritto: “Stavolta sapete chi mi ha mandato questa foto? Giuliaaaa, l’immensamente ahaha. Grazie Corazon!”. Il leader del gruppo, che ha due figli Tobia nato dal primo matrimonio e Nina, avuta dalla seconda moglie Clizia Incorvaia. Negli ultimi mesi è stato al centro del gossip a causa del presunto tradimento di Clizia con Riccardo Scamarcio, amico e testimone della coppia. Francesco Sarcina ha rivelato in un’intervista di essere stato tradito e in seguito la moglie in televisione ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui lo accusava di atteggiamenti poco corretti da parte sua. Attualmente, il frontman della band è fidanzato con una ragazza messicana che vive e studia a Milano, ma di cui non si ha nessuna notizia.

“Dedicato a te” la canzone che ha lanciato Le Vibrazioni

La canzone “Dedicato a te” de Le Vibrazioni rappresenta il singolo che ha reso famoso il gruppo nel 2003, una vera hit che vinse il disco di platino nel giro di poche settimane e a cui segui il primo album e un tour di grande successo. Nel 2010, la band aprì il concerto degli AC/DC a Udine, per poi fermarsi dal 2012 al 2017 e tornare in occasione del Radio Italia Live. Nel 2018 pubblicano il loro secondo quinto album “V”, che contiene “Così sbagliato”, pezzo con cu nello stesso hanno partecipato al Festival di Sanremo.

