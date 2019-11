Le Vibrazioni/ Francesco Sarcina torna dopo la separazione da Clizia Incorvaia (Una storia da cantare)

Le Vibrazioni sono pronti a salire sul palcoscenico de Una storia da cantare in onda su Rai 1 per omaggiare la memoria di Lucio Battisti. Gruppo musicale pop rock conosciuto e seguito da milioni di fans sono stati recentemente sotto i riflettori a causa della vicenda che ha coinvolto la vita sentimentale di Francesco Sarcina, cantante ed autore dei testi della band. La burrascosa separazione dalla moglie Clizia Incorvaia sembra sia da attribuirsi ad un tradimento di lei, che ha avuto una relazione con Riccardo Scamarcio. Il condizionale però appare d’obbligo, anche perchè la nota influencer ha risposto alle accuse dell’ex marito dichiarando i continui tradimenti del cantante. Sarcina si è trincerato dietro un assoluto riserbo e non lascia trapelare nulla sua sua vita privata e sentimentale.

Le Vibrazioni, Una storia da cantare: rinvio della tournée invernale

Le Vibrazioni, ospiti a Una storia da cantare, hanno deciso di rinviare la loro tournée inveranle. Ufficialmente non sono stati i problemi legati alla situazione familiare di Francesco Sarcina a far decidere per il rinvio. Non è mancata la delusione dei tantissimi fans del gruppo che avevano già acquistato il biglietto per assistere ad un concerto dal vivo dei loro beniamini. Proprio Francesco Sarcina ha voluto dare la notizia, rompendo il silenzio con un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui spiega che alla base del rinvio vi è una richiesta di serate maggiori rispetto a quelle programmate. Per questo motivo, spiega il cantante, il tour è stato posticipato a marzo. In questo modo il gruppo potrà far fronte al maggior numero di richieste uniformando il tutto.

Il video di Dedicato a te canzone che ha lanciato Le Vibrazioni





