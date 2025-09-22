Robert Louis Stevenson è il protagonista della XX edizione de Le Vie d'Europa: il 25 settembre incontro introduttivo online, come partecipare

Giunge alla sua ventesima edizione Le Vie d’Europa, il percorso formativo rivolto a insegnanti e studenti delle scuole secondarie di primo grado che da anni rappresenta un’occasione di approfondimento culturale e didattico sui grandi autori della letteratura anglosassone. L’edizione 2025/2026 è dedicata a Robert Louis Stevenson, scrittore scozzese tra i più amati e influenti dell’età moderna.

SCUOLA/ Solo se lo stupore riaccade la realtà diventa "maestra" di studenti e prof

L’incontro introduttivo – gratuito e aperto a tutti – si terrà giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, sia in presenza sia online. Interverrà Edoardo Rialti, scrittore, traduttore e saggista, con una relazione dal titolo: “If he be Mr. Hyde… I shall be Mr. Seek”. Per partecipare online è necessario compilare il seguente form.

SCUOLA/ Giovani, adulti e digitale: nessuna (buona) relazione può "sostituire" le regole

Come ogni anno, l’avvio dei lavori promette di essere un vero e proprio viaggio: un’apertura alla sorpresa e a un nuovo inizio, come possibilità di cambiamento e di scoperta, a cui sempre fa riferimento il Comitato Didattico per introdurre alla lettura di un autore, in questo caso delle opere di Stevenson.

Durante l’incontro inaugurale verranno proposti esempi operativi a cura dei docenti del Comitato Didattico su come affrontare in classe le tematiche stevensoniane. L’iniziativa è rivolta non solo agli insegnanti di lettere, ma anche ai docenti di inglese, arte, musica e tecnologia, con l’obiettivo di promuovere uno scambio interdisciplinare e arricchente.

SCUOLA/ Ritorno alle discipline, il coraggio di non indossare i “vestiti dell’Imperatore”

Il corso di aggiornamento, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito tramite il portale SOFIA e valido per la Carta del Docente, si avvale della collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e gode del patrocinio del British Institute of Florence.

Le Vie d’Europa rappresentano un’occasione unica per riscoprire i classici in tutta la loro portata educativa e formativa: proporre agli studenti la lettura integrale di un’opera, in un’epoca dominata da frammenti e sintesi, significa offrire la possibilità di un incontro autentico con domande universali capaci di parlare a generazioni diverse e di aprire al dialogo tra persone, oltre i secoli.

“Avvicinare i nostri piccoli lettori alle opere di un autore come R. L. Stevenson è allo stesso tempo una sfida e una scommessa. Vogliamo innanzitutto accompagnarli in un primo contatto con le radici della narrativa moderna e con le tematiche che hanno influenzato tanti autori successivi. Inoltre, proprio nello spazio che daremo in classe alla lettura condivisa, i temi che emergeranno, come il coraggio, l’amicizia, il bene e il male, saranno gli spunti per le domande, le riflessioni e i confronti che sarà nostra cura raccogliere in vista della mattinata del convegno conclusivo. Ci sta a cuore che, lungo questo percorso di ricerca, i nostri alunni si accorgano di avere un punto di vista autorevole”, dichiara Giovanna Lazzarin del Comitato Didattico Nazionale de Le Vie d’Europa.