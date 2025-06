Il cinema è in lutto per la morte dell’attrice Lea Massari (91 anni): ha recitato in film diretti da Michelangelo Antonioni, Mario Monicelli e Sergio Leone

È morta Lea Massari all’età di 91 anni entrata nella mente del pubblico per i suoi ruoli e per la sua eleganza che la contraddistingueva. Si è spenta nella casa di Roma ed è stato Il Messaggero a darle la notizia, svelando che i funerali sono avvenuti in forma strettamente privata nella cattedrale di Sutri (Viterbo). Dopo la morte di Alvaro Vitali ecco che il cinema è nuovamente in lutto.

Giorgio Biagioli è morto: addio all'ex concorrente di The Voice Senior 2020/ La sua carriera tra cinema e tv

Erano ormai trent’anni che l’attrice si era ritirata dalle scene, ma il suo nome è sempre stato accompagnato dall’affetto del pubblico che fu subito colpito dalla sua bellezza e dalla sua bravura arrivando a recitare al fianco di attori del calibro di Jean Paul Belmondo, Michel Piccoli, Jean Louis Trintignant e Yves Montana.

ARNALDO POMODORO/ Un artigiano dei monumenti e la sua "devozione" per la materia

Lea Massari morta: ha lavorato con i più grandi registi della storia del cinema

Nata a Roma nel 1933, Lea Massari (il suo vero nome era Anna Maria Massatani), ha vissuto tra la Spagna, la Francia e la Svizzera e lavorando come indossatrice è stato lo scenografo Pietro Gherardi ad avvicinarla al mondo del cinema che le ha fruttato due David di Donatello (per Una vita difficile e I sogni muoiono all’alba) e due Nastri d’Argento per La prima notte di quiete e Cristo si è fermato a Eboli.

Ha lavorato con Mario Monicelli (nel film Proibito) e con Michelangelo Antonioni nel capolavoro L’avventura dove recita al fianco di Monica Vitti. È apparsa nel film Il colosso di Rodi di Sergio Leone, ne Le quattro giornate di Napoli e ne Le soldatesse. Ma la sua ultima apparizione è del 1990 nel film Viaggio d’amore dove recita con Omar Sharif. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale è stata sposata con Carlo Bianchini fino al 2004 e non ha mai avuto figli.

Arnaldo Pomodoro è morto/ Chi era e opere: il visionario scultore della "Sfera con sfera"