Lea Michele di Glee è mamma/ Nato il figlio Ever Leo: “siamo tutti felici”

Lea Michele è mamma! La star di Glee ha partorito lo scorso 20 agosto il primo figlio: è un maschietto e si chiama Ever Leo. Una felicità immensa per l’attrice che è sposata dal 2019 con Zandy Reich. A rivelare la notizia nelle ultime ore è stata proprio l’attrice che ha voluto condividere questa gioia con la rivista People a cui ha dato l’esclusiva. “Sono tutti felici e in buona salute” ha dichiarato una fonte molto vicina alla star sottolineando anche quanto i genitori siano felici per questo lieto evento. “Finora è stato un bambino facile” ha aggiunto la fonte vicino alla coppia che al momento non ha fatto alcun annuncio pubblico. Sui social, infatti, Lea non pubblica più foto proprio dal 19 agosto, giorno prima del parto. Del resto la star aveva deciso di prendersi una pausa dai social per via della polemica scoppiata dopo la tragica morte di Naya Rivera, la collega di Glee annegata nel lago Piru.

Lea Michele e la polemica per la morte di Naya Rivera

In quell’occasione Lea Michele è stata fortemente accusata dai fan di Glee per non aver speso nemmeno una parola per la ex collega con cui diciamolo non c’era una grande simpatia. Per dovere di cronaca però è giusto precisare che la Michele ha poi ricordato Naya Rivera con una Instagram Stories insieme all’ex compagno e collega Cory Monteith scomparso nel 2013 dopo un mix fatale di droga e alcol. Nonostante gli haters pronti sempre a criticarla e demolirla, Lea è tornata sui social con un post pubblicato il 19 agosto, ma senza la possibilità di aggiungere una commenti. Una scelta condivisibile quella dell’artista che si è ritrovata spesso oggetto di polemiche inutili e cattiverie gratuite. Social a parte, la Michele è grata alla vita per averle regalato la grande gioia di diventare mamma!