Lea Pericoli e Adriano Panatta fidanzati?/ “Ha avuto una storiella con mia sorella”

Spesso si è parlato di Lea Pericoli e Adriano Panatta e non solo come campioni del set spesso fianco a fianco come icone del nostro Paese nel mondo ma c’è qualcosa che li ha legati oltre il campo verde e non stiamo parlando solo di rispetto e amicizia. Ospiti entrambi a Che tempo che fa, seduti intorno al tavolo con Fabio Fazio e un’altra ex di Panatta, Loredana Bertè, lui e Lea Pericoli hanno rivelato di essersi frequentati anche al di fuori da match e impegni e che, in particolare, proprio il tennista ha avuto una liason con una Pericoli ma non con Lea. A quel punto è venuto fuori che quando Adriano Panatta aveva 20 anni ha avuto una ‘storiella’ con una delle sorelle di Lea ma non sappiamo bene quale delle due.

Lea Pericoli e Adriano Panatta fidanzati? La verità è un’altra…

La rivelazione arriva al tavolo di Che tempo che fa e fa infuriare, simpaticamente, anche Loredana Bertè che sembra proprio che all’epoca avesse lei stessa la sua storia con Panatta. Il tennista ride e liquida tutto parlando di ‘periodi diversi’ ma alla fine è Lea Pericoli che racconta: “Ha avuto una storiella con mia sorella che è molto bella. E’ un uomo affascinante, ma io credo che un campione non possa essere un cretino”. Quindi niente di fatto per il gossip che avrebbe voluto Lea Pericoli e Adriano Panatta fidanzati ma senza molto successo. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio quando la tennista sarà ospite a Oggi è un altro giorno.

