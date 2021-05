LEA T, MODELLA TRANSGENDER FIGLIA DI TONINHO CEREZO: CHI È?/ “Razzismo mi perseguita”

Lea T è intervenuta in qualità di ospite nella puntata di “Verissimo” andata in onda oggi, sabato 15 maggio 2021, su Canale 5. La modella, figlia del campione di calcio Toninho Cerezo: “Sono arrivata in Italia quando avevo circa due anni – ha raccontato –. Della mia infanzia ricordo tante cose, è stato un periodo molto bello e privilegiato. Sono cresciuta circondata da tanto amore, che non è mai venuto meno. Sono bellissimi ricordi quelli con la mia famiglia, non posso assolutamente lamentarmi”.

Lea T ha poi rivelato quanto segue: “Ho subito e vissuto il razzismo da piccola. Sono una donna dell’America Latina… Nei tratti somatici, nei colori della pelle, nel tipo di capello questo si vede e ancora oggi il razzismo è costante e non si stanca, è sempre presente nelle nostre vite”. Poi, durante un viaggio a Miami “ho conosciuto delle amiche, che sono ancora tali e che mi hanno fatto riflettere riguardo certe tematiche. Con molta delicatezza, rispetto e amore, mi hanno portata a cercare di comprendere la realtà che io non volevo vedere. Io sono figlia di un calciatore e il ruolo di mio padre a livello lavorativo e sociale è molto maschilista. Avevo il terrore di ferire chi mi stava attorno”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Chi è Lea T figlia di Toninho Cerezo?

La bellissima modella Lea T è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda oggi, sabato 15 maggio, alle 15.10 su Canale 5. Nata Leandro, è diventata una bellissima donna. Oggi, è una modella famosissima in tutto il mondo, ma il suo percorso è stato ricco di ostacoli da superare. Lea ha sempre avuto il sostegno della famiglia e degli amici che l’hanno sostenuta e supportata nelle sue scelte. Il pubblico italiano ha imparato a conoscerla quando, nel 2013, Milly Carlucci la sceglie come concorrente di Ballando con le stelle. Con la sua bellezza, il suo talento e la sua storia, Lea conquista la popolarità e il cuore del pubblico italiano che, oggi, avrà l’occasione di ascoltare il racconto della sua vita durante la nuova puntata di Verissimo. “Mi ritengo una privilegiata, ho avuto molti amici che mi hanno protetta e cerco di dare voce a chi non ha avuto la mia stessa fortuna. Da sola mi sono fatta una corazza, sono piena di ferite di guerra ma vado avanti”, raccontava nel 2019 a Marie Claire.

Lea T: “Invecchiare per me è un privilegio”

Lea T non nasconde le ferite che si porta dietro e che sono il frutto di un percorso fatto di tanti ostacoli. La modella che ha compiuto 40 anni lo scorso 19 febbraio, non ha paura del tempo che passa. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Marie Claire, nel 2019, aveva spiegato di considerare la vecchiaia un privilegio. “Secondo alcune statistiche le transessuali vivono mediamente fino a 35 anni e io ho già superato questo traguardo […]” aveva raccontato. “Sono una sopravvissuta! Molte donne detestano invecchiare, mentre per me è un privilegio. Viviamo in una società dove le minoranze soffrono spesso di violenze fisiche: io sono viva, nessuno mi ha fatto del male e quindi penso che invecchiare sia il regalo più grande che io possa desiderare”, aggiungeva. Oggi, a Silvia Toffanin, racconterà altri dettagli della sua vita.



