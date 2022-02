Lea Un nuovo giorno/ Anticipazioni puntata 15 febbraio 2022: Marco rivuole Lea

Lea Un nuovo giorno, seconda puntata 15 febbraio

Questa sera, martedì 15 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con “Lea Un nuovo giorno”, la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Al suo debutto, settimana scorsa, la serie ha registrato un netto di 4.932.000 telespettatori e share del 22,4%: nel dettaglio la prima puntata 5.126.000 spettatoti e il 21,04% e nella seconda 4744.000 con il 24,04% di share. La fiction diretta da Isabella Leoni è ambientata a Ferrare e racconta la storia di Lea Castelli, tornata al suo lavoro di infermiera dopo un anno di aspettavo. Lea, infatti, ha perso il suo bambino, che aspettava dal Marco, all’ottavo mese di gravidanza. Al suo primo giorno di lavoro Lea ha conosciuto Arturo e ritrovato Marco, ora primario del reparto di pediatria. Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Lea Un nuovo giorno”.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni “Verità difficili” e “Vie di fuga”

Nella terzo episodio di “Lea Un nuovo giorno” dal titolo “Verità difficili” Martina, la figlia di Arturo, aspetta la madre per la sua festa di compleanno. Incoraggiato da Lea, il padre confessa alla figlia la verità sull’assenza della mamma, che la bambina prende molto male. Marco e Lea si occupano di Aurora, una sedicenne che vive in un collegio di suore e che pochi giorni prima ha partorito una bambina con l’aiuto del fidanzato. Intanto l’assistente sociale annuncia che i genitori di Koljia hanno rinunciato all’adozione e che il bambino verrà rimandato in orfanotrofio in Russia. “Lea Un nuovo giorno” nel quarto episodio “Vie di fuga” Anna affronta Lea, dopo la rottura con Marco. L’infermiera a sua volta affronta l’ex marito: pensa davvero che possano tornare insieme? Martina torna in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani di tornare con la moglie. Nel frattempo in reparto arriva Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni abituata a frequenti ricoveri.

