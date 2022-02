Lea Un nuovo giorno/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: Lea torna con Marco, ma…

Lea Un nuovo giorno, terza puntata 22 febbraio

Questa sera, martedì 22 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il terzo e penultimo appuntamento con “Lea Un nuovo giorno”, la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti. La serie diretta da Isabella Leoni, registrata a Ferrara, ha riscosso ottimi risultati: la prima puntata ha registrato un netto di 4.932.000 telespettatori, share 22,4% (nel dettaglio il primo episodio 5.126.000, 21,04% e il secondo 4744.000, 24,04%) e la seconda ha conquistato 5.086.000 spettatori pari al 22.6% di share (primo episodio a 5.200.000 e il 21.1%, secondo episodio a 4.967.000 e il 24.6%). Manca poco alla fine di “Lea – Un nuovo giorno”: cosa succederà? Lea Castelli è tornata a lavoro dopo una lunga aspettativa. È decisa a cominciare una nuova vita al fianco di Arturo (Mehmet Gunsur), ma Marco (Giorgio Pasotti), il suo ex marito, ha capito di amarla ancora e di voler tornare con lei. Da che parte tende il cuore di Lea?

Pierpaolo Spollon/ "Colpo di scena nell'ultima puntata Doc 2. Regista m'ha sgridato…"

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni “La casa dei ricordi” e “Come eravamo”

Nel primo episodio della terza puntata di “Lea Un nuovo giorno” dal titolo “La Casa dei ricordi” Lea viene informata dal suo avvocato che ci sono degli acquirenti per la casa di campagna che lei e Marco avevano comprato prima del divorzio. Il primario però si rifiuta di venderla. In ospedale arriva il sedicenne Matteo, promessa del nuoto, con una bronchite in rapido peggioramento. L’infermiera organizza una festa per rallegrare i suoi pazienti, ma le condizioni di Matteo peggiorano improvvisamente. Con il suo intervento Marco salava la vita al ragazzo. Lea torna alla casa di campagna, dove viene raggiunta da Marco, con cui condivide un momento di intensa vicinanza. Nemmeno l’infermeria vuole vendere la casa: forse la storia con Marco non è ancora finita?

MAKARI 2/ Anticipazioni ultima puntata, diretta: Saverio risolve il caso! E' stato...

Nel secondo episodio, dal titolo “Come eravamo”, Pietro e Michela trascorrono una notte di passione, ma il giorno dopo la ragazza arriva in ritardo al suo secondo lavoro e viene licenziata. Michela dice a Pietro che tra loro non può funzionare. In un negozio Anna aiuta una donna a partire, il bambino nato prematuro viene ricoverato in ospedale. Marco propone all’ex moglie di chiedere insieme l’affidamento di Koljia: al bambino viene scoperta una massa tumorale nella gamba e il primario è costretto ad amputarla. Lea confessa ad Arturo di provare ancora dei sentimenti per l’ex marito, con cui passa la notte. Ma Anna rivela a Marco una notizia sconvolgente…

LEGGI ANCHE:

ANTICIPAZIONI MAKARI 3, CI SARA'?/ Ester Pantano "Dipenderà da quanti la guarderanno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA