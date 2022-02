Lea Un nuovo giorno/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: Lea tra Marco e Arturo

Lea Un nuovo giorno, la nuova fiction di Rai 1

Questa sera, martedì 8 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 debutta “Lea Un nuovo giorno”, una serie tv in 4 serate diretta da Isabella Leoni. Anna Valle è Lea, un’infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Lea ha attraversato un periodo difficile: la perdita del bimbo che portava in grembo all’ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio con Marco, interpretato da Giorgio Pasotti. Al suo primo giorno di lavoro, conosce Arturo (Mehmet Günsür), affascinante musicista, e ritrova Marco, appena rientrato dagli Stati Uniti e diventato nuovo primario del reparto di pediatria. In ospedale, ad accoglierla, ci saranno le altre infermiere: la sua migliore amica Rosa (Daniela Morozzi), Favilla (Manuela Ventura), Olga (Marina Crialesi) e Michela (Rausy Giangarè). Ci sarà anche la sua amica Anna (Eleonora Giovanardi), ginecologa dell’ospedale e nuova compagna di Marco. Ecco le anticipazioni dei primi due episodi “Ricominciare” e “La seconda possibilità”.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni prima puntata

Nel primo episodio di “Lea Un nuovo giorno” dal titolo “Ricominciare” Lea sta tornando a Ferrara quando la sua macchina si ferma per un guasto: Arturo, un automobilista di passaggio, si offre di aiutarla. Tra loro nasce un’immediata simpatia. Dopo un periodo di aspettativa, la donna riprende il suo lavoro di infermiera nel reparto di pediatria: il suo primo paziente è Kolija, un bambino russo appena adottato da una coppia di Ferrara. Il piccolo ha un cancro alle ossa. In ospedale Lea incontra nuovamente Arturo, perché sua figlia Martina si è rotta un braccio. Poco prima di essere dimessa, la bambina ha uno shock anafilattico: Martina viene salvata da Marco, ex marito di Lea e nuovo primario di pediatria. L’infermiera scopre l’origine dell’allergia di Martina e Arturo le chiede di uscire.

Nell’episodio “La Seconda Possibilità” Koljia inizia la chemioterapia, ma i genitori lo hanno lasciato solo. In ospedale arriva Mattia, un neonato con una grave patologia cardiorespiratoria. Lea vuole rintracciare il padre biologico del neonato, che non lo ha riconoscere, per capire se i problemi di Mattia siano causati da un’anomalia genetica. È ancora una volta Marco a prendere in mano la situazione. Marco chiede all’ex moglie di perdonarlo ma lei corre da Arturo.

