Lea Un nuovo giorno/ Anticipazioni ultima puntata 1 marzo 2022: cosa succederà tra Lea, Marco e Arturo?

Questa sera, martedì 1 marzo, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il finale di stagione di “Lea Un nuovo giorno”, con gli ultimi due episodi della serie con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür. Lea è tornata con Marco e ha lasciato Arturo, ma Anna ha scoperto di aspettare un bambino dal primario di pediatria. “Rimarremo su temi che abbiamo trattato nelle prime tre serate e poi c’è questa indecisione di Lea tra Marco e Arturo. La vicenda sicuramente andrà avanti, anche nella storia tra Lea, Marco e Anna che aspetta un bambino. Insomma, una bella storia anche dal punto di vista femminile, ma non dico di più”, ha anticipato Anna Valle in un’intervista a DiLei, parlando del finale della serie in cui verrano svelati importanti segreti e non mancheranno colpi di scena.

Nel primo episodio di “Lea Un nuovo giorno” dal titolo “Segreti di famiglia” la richiesta di Lea e Marco per l’affido del piccolo Koljia viene respinta dal giudice, per i due è un duro colpo. In ospedale viene ricoverato in reparto Tommaso, un bambino affetto da anemia aplastica, che ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. Marco e Lea si rivolgono ai genitori per una possibile donazione, ma la madre di Tommaso rivela all’infermiera che il bambino non è figlio di suo marito. Intanto Arturo, ferito per la fine della relazione con Lea, decide di accettare la proposta di intraprendere un tour con un cantante famoso, per allontanarsi il più possibile da Ferrara e da Lea. In ospedale il musicista incontra Anna che gli rivela un segreto che potrebbe cambiare i progetti di tutti.

Nell’ultimo episodio dal titolo “L’uomo giusto”, tra Lea e Marco sembrava essere tornato il sereno, ma le cose tra loro precipitano nuovamente. Le condizioni di Viola peggiorano, la ragazza ha bisogno di un urgente trapianto di rene. Marco spiega al padre della ragazzina, una procedura sperimentale che gli permetterebbe di fare da donatore. Koljia inizia a camminare con la protesi e Lea manda ai genitori affidatari le foto del bambino. Colpiti dal coraggio del bambino, i due decidono di riprenderlo con loro. Intanto Pietro continua a pensare a Michela: la ragazza darà una seconda possibilità alla loro storia? Un ultimo colpo di scena porterà Lea e Marco a fare chiarezza e rimetterà tutto in discussione.

